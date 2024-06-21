2比1逆转斯洛伐克 乌克兰保住出线希望

首轮0比3惨败罗马尼亚后挨批的乌克兰，新加坡时间星期五（6月21日）晚上在欧洲足球锦标赛E组小组赛第二轮，依靠沙帕伦科（Shaparenko）在下半场贡献一射一传，2比1逆转斯洛伐克，保住出线希望。

斯洛伐克首轮爆冷1比0战胜比利时后，本场派上同样的首发阵容。乌克兰主帅雷布罗夫（Rebrov）则更换四人上阵。其中上一场因两次失误丢球的皇家马德里（Real Madrid）门将卢宁（Lunin）沦为替补，由本菲卡（Benfica）门将特鲁宾（Trubin）取代。

斯洛伐克开场后攻势如潮，特鲁宾成为场上最忙碌的球员，在第10分钟先扑出左边锋哈拉斯林（Haraslin）连过数人后的射门，几十秒后再将施兰茨（Schranz）在禁区右侧的小角度射门挡出门外。

特鲁宾接着在第17分钟将汉茨科（Hancko）的自由球扑出界外，但接下来乌克兰防线却走神，让哈拉斯林接到汉茨科（Hancko）的快速界外球后传中，再由施兰茨头球破门，连续两场进球。

斯洛伐克边锋施兰茨（26号）连续两场进球，可惜这次球队无法保住胜果。（路透社）

乌克兰如梦初醒进行反击，右后卫蒂姆奇克（Tymchyk）第33分钟在禁区内的大力低射击中门柱，差点扳平比分。斯洛伐克门将杜布拉夫卡（Dubravka）也在上半场分别扑出英超同僚穆德里克（Mudryk）和津琴科（Zinchenko）的攻门。

乌克兰在下半场掌控局面，并在第54分钟扳平比分。沙帕伦科在无人盯防下接到津琴科的左侧低传，推射死角得分。

沙帕伦科（左）推射得分，帮助乌克兰追平比分。（路透社）

沙帕伦科在第80分钟再送助攻，替补上阵的前锋亚列姆丘克（Yaremchuk）将高球卸下后，把球轻轻一推晃过出击的杜布拉夫卡，将球送入龙门，为乌克兰反超比分。

斯洛伐克在余下时间反扑不果，无法取得二连胜，末轮对垒罗马尼亚时必须避免再落败，否则可能重演上届赢得首场比赛后二连败出局的戏码。乌克兰末轮将硬碰比利时。比利时次轮对垒罗马尼亚的比赛将在星期天（23日）凌晨3时举行。