再获一金一银收官 新加坡保龄球亚青赛奖牌榜登顶

第23届保龄球亚青赛星期六（6月22日）进行最后一天赛程，我国小将骆盈秀和陈玮宁闯保龄球亚青赛女子高手项目，包揽冠亚军，再为新加坡添一金一银。我国健儿在这项赛事共收获六金四银三铜，登顶奖牌榜首。

骆盈秀在星期五（21日）进行的高手赛第一赛段取得1651的总瓶分，落后于队友陈玮宁1752的总瓶分。她在星期六进行的第二赛段中反超队友，以3481的总瓶分夺冠。队友陈玮宁则以3411分的成绩排名第二，澳大利亚选手艾米莉获得季军。

之后这三名选手进入晋级赛，陈玮宁在与艾米莉的对决中拿到245总瓶分，击败获得214分的对手，晋级挑战骆盈秀，我国提前包揽金银。骆盈秀之后以443分击败挑战者陈玮宁的374分，获得金牌，完美收官。

18岁的骆盈秀在赛后说：“整个高手赛都很紧张，大家的瓶数都很接近。因为是这我最后一届亚青赛，我想尽力为新加坡拿到最好的结果。我要感谢队友和教练，人生最后一届亚青赛拿到了梦寐以求的一切。”

17岁的陈玮宁称在第一次参加晋级赛就拿到银牌很意外：“虽然是第一次参加，但我表现不错。我只想着将奖牌带回新加坡，我为整个队伍所展现的体育精神感到自豪。能够包揽金银牌感觉不可思议。”

资深助理教练林伟强在赛后认为，队伍展现了强大的团队精神和天赋，“团队合作是关键，我觉得整个新加坡队都因此在亚青赛表现出色。能够在多个项目夺牌是多方共同努力的结果，希望这次亚青赛能够帮助球员们未来的发展”。

新加坡队一共斩获六金四银三铜登顶奖牌榜首。第二名为马来西亚，第三名为澳大利亚。