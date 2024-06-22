德国争三连胜当盟主 苏格兰匈牙利尽人事听天命

欧锦赛A组最后一轮比赛，东道主德国和瑞士将争取小组第一，形势被动的苏格兰和匈牙利必须战胜对手才有晋级希望。

已经提前出线的欧洲足球锦标赛东道主德国本地时间星期一（6月24日）凌晨将在A组最后一轮小组赛迎战瑞士，只要保持不败就能取得小组第一出线。排名第三和第四的苏格兰和匈牙利则将在同一时间决胜负，争取保住晋级16强的希望。

目前以一胜一平排在小组第二的瑞士，同样只需要一分就能以副盟身份晋级16强。不过考虑到A组第二将和有可能拿下B组第二的上届冠军意大利碰面，因此拿到小组第一，对阵C组第二才是上策。

瑞士如果爆冷掀翻德国将摘下盟主之位，输球的话也未必不能晋级，因为苏格兰必须在另一场比赛大胜匈牙利，并寄望瑞士惨败，才能扭转他们和瑞士之间六个净胜球的差距夺下副盟。不过即使无法以副盟晋级，苏格兰若能获胜，还是有机会以四个成绩较佳小组第三的身份，历史上首次晋级16强。

至于二连败的匈牙利已经没有希望通过前二晋级，只能争取战胜苏格兰拿到小组第三，再看其他小组的结果。如果踢和，对苏格兰和匈牙利来说是两败俱伤。

德国主帅：不会大幅轮换首发阵容

场上形势变幻莫测，各队只能全力做好自己的本分。德国主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）在第二场2比0战胜匈牙利的比赛结束后说，球队的目标是赢下所有比赛夺得小组第一，他不会在末轮大幅更动首发阵容。

不过考虑到中场安德里希（Andrich）、后卫乔纳森·塔赫（Jonathan Tah）、吕迪格（Rudiger）和米特尔施泰特（Mittelstadt）前两场都得到一张黄卡，再染黄就将被停赛一场，纳格尔斯曼或许将让上述部分球员休息。

但前场四重奏的队长京多安（Gundogan）、穆西亚拉（Musiala）、维尔茨（Wirtz）和哈弗茨（Havertz）之前合作无间，预料将继续攻坚。穆西亚拉已经连续两场进球，刚结束的赛季在莱沃库森（Leverkusen）大放异彩、帮助球队夺冠的维尔茨与球会队友、瑞士国家队队长扎卡（Xhaka）的较量也令人期待。

维尔茨（左）和扎卡本赛季在莱沃库森合作无间，来到欧锦赛赛场虽然将成为敌人，但德国和瑞士携手晋级的可能性颇高。（法新社）

瑞士最近两次和德国交手皆踢和，那是在四年前的欧洲国家联赛。中场大将沙奇里（Shaqiri）上轮回归首发并进球，连续六次大赛（世界杯和欧锦赛）都建功，本场料作为核心球员考验上一场表现出色的德国门将诺伊尔（Neuer）。诺伊尔将迎来个人第18场欧锦赛比赛，准备打破意大利前国门布丰（Buffon）17场的门将纪录。

匈牙利要取胜避免尴尬纪录

苏格兰队长罗伯逊（左）和匈牙利队长索博斯莱是利物浦队友，但最多只有一人的球队能晋级16强，也有到最后两队都无法出线的可能。（法新社）

苏格兰和匈牙利一役方面，苏格兰首轮惨败给德国后逼平瑞士，挽回不少士气。主帅克拉克说：“他们（球员）来到下一场比赛将感觉更好，这是我们应有的样子。我们展现了侵略性和斗志。”

不过，球队除了将缺少首轮染红的后卫波蒂厄斯（Porteous），后卫蒂尔尼（Tierney）上一场比赛也受伤，确定将缺席这场战役。

匈牙利在欧锦赛开踢前16场比赛只输一场，但目前却濒临出局。他们已经跨届连续八场欧锦赛比赛不胜，本场再不胜将写下九场不胜的尴尬纪录，即使最终未能出线，也要争取拿下小组内世界排名最低的苏格兰。