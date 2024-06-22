法国荷兰闷和延迟出线 波兰两连败出局

法国与荷兰互交白卷，双双错失了提前出线的机会；波兰则因为两连败而提前结束本届欧锦赛征程。

（莱比锡综合电）2024年欧锦赛D组次轮赛星期六（6月22日）凌晨结束，法国在当家球星姆巴佩（Mbappe）缺席下，与荷兰互交白卷，错失了提前出线的机会；波兰则在1比3败给奥地利后，提前结束欧锦赛征程。

法国与荷兰在序幕战分别以1比0和2比1战胜奥地利及波兰，本仗获胜的一方将能提前锁定16强席位，但两队却踢成0比0和局，将命运留到小组赛末轮才有分晓。

鼻子受伤的姆巴佩虽参与了法国的训练，却全场坐板凳。（法新社）

在上仗被奥地利球员撞至鼻梁骨折后，姆巴佩虽然还是参与了法国的训练，但主帅德尚（Deschamps）却决定不冒险让他上场。

对此，这名带领球队夺得2018年世界杯冠军和2022年世界杯亚军的法国名宿解释说：“他（姆巴佩）每天都在进步。如果今晚是一场决定性的比赛，我或许会重新思考要不要让他上场。”

姆巴佩在过去五次对阵荷兰六次破门，可谓是荷兰的“克星”。尽管法国本仗在他的缺席下，仍创造了较多的机会，但球队进球乏术，这让德尚感到有些遗憾，但对于球队的整体表现，这名法国老帅仍是相当满意。

他说：“他们（荷兰队）比我想象中的保守，我唯一的遗憾是我们在进球方面效率不够。我们做了很多东西，可惜无法进球。我们试着复制上仗的表现，但因为恢复的时间不多，所以就算球员们没有表现出我所希望的进球效率，我还是相当满意他们的表现。”

荷兰主帅不满进球被吹 但满意和局

这场和局对于荷兰主帅科曼（Koeman）来说，同样是苦乐参半，苦是因为球队在下半场的一个进球被吹，乐则是球队踢和了法国。

中场哈维·西蒙斯（Xavi Simons）在第69分钟为荷兰进球，但主裁判却以另一名荷兰球员邓弗里斯（Dumfries）处于越位及干扰对方门将迈尼昂（Maignan）为由，取消了这个进球。录像助理裁判（VAR）随后介入，并用了近五分钟的时间才肯定了裁判的判决，但科曼并不买账。

他称自己反复看了进球画面，始终不认同裁判的看法。他说：“没错，邓弗里斯是越位了，但他并没有干扰到门将。以我的观点，在这样的情况下，这是个合法的进球。”

话虽如此，但科曼仍认为0比0是个公平的结果。“虽然我们在比赛中有时未表现出自己的水平，但那是因为我们对上了强大的法国队。我们从两场小组赛中获得了四分，所以我是高兴的，而法国队给我的感觉是，他们也很高兴从比赛中带走一分。”

首轮败给法国的奥地利在3比1打败波兰后，保住了出线希望。（法新社）

在D组的另一场赛事中，波兰以1比3败给奥地利，吃下两连败后出局，首轮落败的奥地利则保住了出线希望。

奥地利在第九分钟就凭借特劳纳（Trauner）的进球首开纪录，皮亚特克（Piatek）在第30分钟为波兰扳平比分，但随着奥地利在下半场由鲍姆加特纳（Baumgartner）和阿尔瑙托维奇（Arnautovic）连下两城，比分最终被定格在3比1。

奥地利将在下星期三（26日）凌晨的最后一场小组赛与荷兰一决高下，获胜者将直接晋级16强，领跑的荷兰则只须踢和就能出线。

法国接下来将对垒已经出局的波兰，同样踢和即出线，这对他们来说，应该不是个艰难的任务。