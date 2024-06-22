格鲁吉亚门将上演神级演出 1比1踢和捷克保出线希望

格鲁吉亚门将马马尔达什维利（Mamardashvili）上演神级演出，助首次亮相国际大赛的格鲁吉亚以1比1踢和捷克，保住晋级2024年欧锦赛淘汰赛的希望。

捷克本仗一共攻门27次，其中12次射正，而马马尔达什维利一人就做出了11次扑救，所以如果说这名效力于西甲球队巴伦西亚（Valencia）的球员本仗对于国家队来说，如“神”一般的存在，一点也不为过。

两队在首场小组赛皆吃败仗，捷克1比2不敌葡萄牙，格鲁吉亚则1比3败给土耳其，本仗可说是谁也输不起。

在新加坡时间星期六（6月22日）晚上举行的这场欧锦赛F组第二轮生死战中，格鲁吉亚摆出了和上仗一样的3-5-2阵型，捷克则将原本3-5-2的阵型改为更具攻击性的3-4-3，结果一开赛就取得了不错的效果。要不是格鲁吉亚门将马马尔达什维利身手敏捷，先后用脚和手挡出了捷克在三分钟内的两个威胁性射门，格鲁吉亚城门恐怕早已失守。

捷克球员手球送分

第22分钟，捷克终于轰破格鲁吉亚的龙门，但倒霉的他们却因为赫洛热克（Hlozek）的射门被判手球犯规在先而被取消，让格鲁吉亚再次逃过一劫。

更令捷克崩溃的是，他们竟在上半场伤停补时两分钟陷入落后局面。上仗为葡萄牙送上乌龙球的赫拉纳茨（Hranac）这次再大方“送礼”，他在对方球员操刀自由球时，在禁区内举手挡球而送给格鲁吉亚一个罚球。随着上仗为格鲁吉亚进球的前锋米考塔泽（Mikautadze）这次再主罚命中，格鲁吉亚也意外获得了领先权。

第59分钟，捷克终于如愿扳平，替补上场的林格尔（Lingr）在接获角球后头球蹭了一下，球击中球门左柱后弹回场内，希克（Schick）门前捡漏，用身体进球，让两队重返平行线上。

这场和局对两队而言，可以说是皆大欢喜，至少没有一队提前出局。

格鲁吉亚和捷克将分别在下周四（27日）凌晨的小组赛末轮，对垒葡萄牙及土耳其。世界排名第74的格鲁吉亚要从球星云集的葡萄牙身上刮分不易，实力不分上下的捷克与土耳其的对决应该更值得关注。