哈雷网球公开赛 张之臻不敌世界首号辛纳无缘决赛

（德国法新社电）创造中国男子网球历史，首位晋级草地巡回赛男单四强的张之臻，在哈雷网球公开赛半决赛以4比6、6比7不敌世界首号男单意大利的辛纳（Sinner），无缘决赛。

辛纳在拿下这场胜利后，将在决赛与赛会第五号种子波兰的胡尔卡奇（Hurkacz）争冠。

辛纳和张之臻在各自的发球局发挥出色，每人仅被破发一次，辛纳把握住了自己唯一的破发局点，拿下了第一盘比赛。

辛纳赛后表示，决赛机会来之不易，他说：“我经历了四场艰难的比赛才走到决赛，今天这一场是很棒的比赛。”

第二盘进入抢七大战，辛纳在抢七通过一个正手回球建立优势，成功拿下比赛。辛纳说：“在关键时刻，我专注于发好球，他的回球很好，所以我必须非常小心。”

胡尔卡奇首次击败兹维列夫

在另一场半决赛上，波兰选手胡尔卡奇用时1小时33分钟，以7比6，6比4的比分击败二号种子德国球员兹维列夫（Zverev）。胡尔卡奇曾在两年前赢得哈雷站冠军，本赛季也在埃斯托里尔的红土赛夺冠。

胡尔卡奇在比赛第一盘打出17个爱司（ACE）球，并挽救了四个破发点。赛后他说：“我对自己的发球非常有信心。”这是胡尔卡奇与兹维列夫四次交手中的首次胜利，上次的失利令27岁的波兰选手刻骨铭心。

他说：“那场比赛一直在我的脑海中，我就想今天不能再输了。”

谈到哈雷站与草地球场，他说：“我真的很喜欢草地，这种场地非常适合我的比赛风格，全场观众的支持简直难以置信。”

27岁的胡尔卡奇如果击败辛纳，将举起他的第九个男子网球（ATP）巡回赛冠军奖杯。