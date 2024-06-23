比利时两球胜罗马尼亚 E组四队同分争出线

（科隆综合电）比利时在本地时间星期天（6月23日）凌晨的欧锦赛E组小组赛中迎战罗马尼亚，凭借蒂莱曼斯（Tielemans）在开场两分钟的破门，以及德布吕纳（De Bruyne）第79分钟的进球，以2比0击败罗马尼亚。“欧洲红魔”主帅特德斯科（Tedesco）赛后指出，比利时在这次欧锦赛还有极大的潜力。

开场仅73秒蒂莱曼斯就打破僵局，为比利时队稳住局面。德布吕纳在比赛末段的进球，为队伍锁定了比利时在E组的首场胜利。在E组首轮比赛，排名世界第三的比利时队被世界第48的斯洛伐克以1比0击败，爆出2024年欧锦赛首场冷门。

比利时队在2022年世界杯小组赛就早早出局，并且在过去两届欧锦赛都止步于复赛。本次比赛，外界一般不看好比利时队能有大作为。对此，主帅特德斯科充满自信地说：“我们有极大的潜力，让我们拭目以待，今天的胜利帮助我们释放了压力。”

比利时队对罗马尼亚的比赛创造了多达20次攻门，其中有九次命中球门目标，错失大量进球机会。与第一轮对抗斯洛伐克相似，主力前锋卢卡库（Lukaku）在这场比赛再次有进球因为越位，被录像助理裁判（VAR）吹判无效。

特德斯科说：“与斯洛伐克比较，罗马尼亚给我们留下了更多空间。当然我们错失了一两个机会，我们有机会更早结束比赛。”

罗马尼亚主帅约尔德内斯库（Iordanescu）赛后承认他的球队被完全压制，不过他也认为，如果球员把握住机会，有可能从比利时身上拿下一分。

“他们的速度快，爆发力强，力量十足，这就是为什么我说过，不要被比利时的第一场比赛的结果所蒙骗。比利时在世界排名第三并非偶然，他们仍有机会赢得这届冠军。”

两轮对决过后，E组出线的形势扑朔迷离。在乌克兰2比1逆转斯洛伐克后，四队均一胜一负积三分。

经历这场败仗后，约尔德内斯库相信球队会迎难而上，他说：“我们需要团队精神，我们有能力为罗马尼亚书写历史。”

比利时将在本地时间星期四（27日）午夜对阵乌克兰，罗马尼亚将在同一时间对阵斯洛伐克。