格子军对阵意大利非胜不可 力求绝地重生

克罗地亚此战若能取胜则有大概率取得小组第二，输了就基本出线无望。意大利此战则只要取得一分便能锁定副盟席位，落败也有可能出局。两队的状态都不佳，克罗地亚需要两名中场老将扛起重任，而意大利则需要拿出上届夺冠时的防守实力。

意大利将在本地时间下个星期二（6月25日）凌晨的欧锦赛B组最后一轮小组赛中，迎战“格子军”克罗地亚。这支上届冠军若在此战落败有可能止步小组赛，而在两轮小组赛后仅累计一个积分的格子军，只有获胜才能守住出线希望。

格子军须取胜才能出线 意大利保和足矣

斗牛士已经稳居小组盟主位置。格子军此战若能取胜则能超越意大利，而只要阿尔巴尼亚无法从斗牛士手上取得三分，将排在格子军之后，因此这场比赛对格子军而言可谓非赢不可的“生死战”，赢了就有大概率取得小组第二，输了则基本出线无望。

反之对意大利而言，只要能从格子军手中取得一分便能锁定副盟席位。不过这支卫冕冠军球队依然有机会出局，那就是在他们不敌克罗地亚且阿尔巴尼亚也击败西班牙的情况下。

克罗地亚两名中场老将须扛起责任

格子军的两名中场核心布罗佐维奇（Brozovic）和莫德里奇（Modric）在目前的欧锦赛上表现不佳，两人没少被球迷抨击。

目前效力于沙特阿拉伯联赛球队艾纳斯（Al-Nassr）的布罗佐维奇在上轮对阵阿尔巴尼亚的比赛中，在上半场结束后就被主帅达利奇（Dalic）替换下场，可见其状态之差。

达利奇此战很有可能让21岁小将苏季奇（Sucic）替代布罗佐维奇的首发位置。

至于莫德里奇，克罗地亚报纸《Jutarnji List》对这名38岁球星的表现提出质疑，认为他心有余而力不足。

文中有一句话写到：“看到莫德里奇在场上让我想哭，虽然他竭尽全力，但已经不再是我们曾经看到的那个球员了。”

经历了前两轮的低迷表现后，许多人认为这支曾在2018年和2022年世界杯分别闯入决赛和四强的格子军，似乎已风光不再。不过前锋佩特科维奇（Petkovic）却认为格子军依然具备取胜的能力，希望球迷能再相信球队一次。

佩特科维奇说：“输球的责任在我们，我们得让球迷看到最好的表现。我看好我们能战胜意大利，我也希望真的能赢。我们很清楚在前两轮比赛中的不足之处，而我们必须有所改进。”

意大利表现磕磕绊绊

意大利主帅斯帕莱蒂需要让球队拿出上届夺冠的出色防守能力。（法新社。）

虽然意大利在这个死亡小组的出线形势比较明朗，但其实并未拿出卫冕冠军应有的表现。

这支由斯帕莱蒂（Spalletti）领军的球队在首战对阵阿尔巴尼亚时，也是在先丢一球的情况下惊险取胜。在对阵斗牛士的第二场比赛虽然仅以0比1落败，但看了比赛的球迷都知道意大利几乎被全面压制，尤其是在后防线上。

意大利上届欧锦赛的夺冠团队拥有博努奇（Bonucci）和基耶利尼（Chiellini）坐镇防线，可谓是固若金汤。不过这两名传奇球星如今皆已退役，导致意大利的防线至今十分不稳定。

右卫迪·洛伦佐（Di Lorenzo）在对阵西班牙时面对尼科·威廉姆斯（Nico Williams）被“整”得体无完肤，斯帕莱蒂此战也许会让达尔米安（Darmian）代替其首发位置。

意大利此战应该还是会以防守为主，毕竟已无缘盟主之位，只要保和就能出线。