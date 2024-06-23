入籍我国男篮名将张学雷 患肝硬化在台病逝

张学雷在辽宁省出生，代表中国国家队参赛后入籍新加坡，最后到台湾执教和定居。

篮球生涯遍布中国大陆、新加坡和台湾的男子篮球名将张学雷，星期五（6月21日）晚上在台湾逝世，终年61岁。

据台湾中央社报道，台湾超级篮球联赛球队裕隆纳智捷助理教练魏永泰确认了张学雷离世的消息，并表示有些惊讶。台湾啤酒队前总教练阎家骅在脸书上哀悼“又少了位篮坛好友”。《联合新闻网》报道，张学雷据了解是因为肝硬化离世。

我国前男子篮球国家队主帅曾华贵在脸书说：“你在新加坡篮坛结的光芒会永远存在，对国家队的贡献，我们会铭记于心。”

曾华贵四年前曾为《新明日报》撰文，介绍这位在中国辽宁省出生，身高达到2米06的名将。他是中国篮球史上最高的控卫，过后入籍新加坡，退役后则到台湾执教和定居。

他曾经在1987年的亚洲杯篮球赛为中国国家队夺得冠军，1988年随中国国家队出征汉城奥运会，但当时因伤没有下场比赛。

张学雷自1984年起随中国队首次来新，参加鱼尾狮杯国际赛并得到冠军，广受本地和东南亚球迷欢迎。他下来两度来新参加鱼尾狮杯，并在1992年起作为外援代表新加坡队上阵，参加了三届鱼尾狮杯，打过棉兰国际赛，在1996年东南亚运动会被委任为新加坡国家队助理教练。

他是本地老牌球队通淮队的一员，自1992年来到本地打球后，为通淮队夺得1993、1994、1996和1997年四届篮总杯冠军。他在1995年拿到本地公民权。

张学雷的拿手绝活是扣篮，他是中国首届扣篮大赛的冠军，不论单手、双手、正扣、背扣都英姿飒爽，三分球是神准无比。

张学雷（左）在1994年代表通淮参加篮总杯甲组篮球赛时，尝试上篮。（档案照片）

曾华贵：一时无法接受

78岁的曾华贵在接受《联合早报》访问时说：“当昨晚接到消息，一时无法接受，因为他还年轻……我写他的文章时，他告诉我说，很怀念新加坡篮球界的朋友，他和我约好回来新加坡，和我们一起喝酒、吃饭聚一聚。”

不过这个约定已经无法实现，曾华贵表示，由于张学雷常年都在台湾，两人只能断断续续通过WhatsApp联络，自己并不知道他生病的事。

当初将张学雷引进到通淮队的通淮体育会会长胡锦德（75岁）说：“他是很好的球员，很有纪律，对人相当合得来，每个人看到他长得高，很喜欢跟他交朋友。他去了台湾之后，我们一开始还有联络，不过过后就很少联络了。”

张学雷1996年到1999年到台湾中华职业篮球联盟的幸福豹队（已解散）打球，接着回归我国打球及当教练。他在2004年成为台湾裕隆队教练，并在2007年至2014年期间担任总教练，带队拿下2010年台湾超级篮球联赛总冠军，同年率领台湾篮球队参加亚运会。

根据讣告，张学雷将在7月6日下午出殡。