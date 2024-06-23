西班牙派副选军应战 料仍可胜阿尔巴尼亚

已经锁定欧洲足球锦标赛B组盟主的“斗牛士”西班牙，本地时间星期二（6月25日）凌晨将在最后一场小组赛中迎战实力一般的阿尔巴尼亚，即使派上副选军作战相信也将收获三连胜。

西班牙在上轮关键战1比0战胜上届冠军意大利，两名边路小将亚马尔（Yamal）和内科·威廉姆斯（Neco Williams）两翼齐飞，踢爆对手的表现令人赞赏。

不过在主帅德拉富恩特（de la Fuente）称最后一场比赛可能轮换的情况下，费兰·托里斯（Ferran Torres）、奥尔默（Olmo），以及奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）等人料得到机会。两年前正是前两人的进球，帮助西班牙在友谊赛中2比1战胜阿尔巴尼亚。

无论德拉富恩特如何排兵布阵，中场大将罗德里（Rodri）确定缺席本场比赛，他因在前两场比赛各领到一张黄卡而被停赛一场，但能在16强对垒其中一个小组第三的比赛前将黄卡清零也是好事。

阿尔巴尼亚晋级挑战艰巨

被德拉富恩特喻为本届欧锦赛最强球队的西班牙（世界排名第八），整体实力在排名第66的阿尔巴尼亚之上。

阿尔巴尼亚主帅西尔维尼奥（右）上一轮与被换下的球队进球功臣拉齐击掌。（路透社）

阿尔巴尼亚在前两场对垒上届欧锦赛冠军意大利和上届世界杯季军克罗地亚的表现还算不错，连续两场都率先进球，可惜无法取胜。他们逼和克罗地亚保住希望后，本场要爆冷拿下斗牛士才有较大的机会首次晋级16强，挑战艰巨。

球队的多数球员在意甲联赛踢球，其中以效力于国际米兰（Inter Milan）的22岁中场阿斯拉尼（Asllani）名气最响。

而阿尔巴尼亚的巴西籍主帅西尔维尼奥（Sylvinho）曾担任巴西国家队前主帅蒂特（Tite）和前国米主帅曼奇尼（Mancini）的助理教练。他于去年年初上任后，让这支2022年只赢过一场赛事的球队，来到2023年只输一场，并保持八场不败，夺得外围赛小组第一晋级欧锦赛，更因此获得阿尔巴尼亚国籍。

面对强大的西班牙，阿尔巴尼亚只要踢出前两场比赛的顽强表现，即使最后无法晋级，相信也能让国民满意。