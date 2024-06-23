葡萄牙轻取土耳其 球迷多次入侵中断比赛

（多特蒙德法新电）在本地时间星期天（6月23日）凌晨结束的欧锦赛F组比赛上，葡萄牙3比0轻取土耳其。比赛过程中发生了多次球迷非法闯入球场要与“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）合照的事件，葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）警告这可能对球员的安全构成威胁。

这场F组第二轮小组赛事在下半场被中断数次，这是因为有数名绕过球场保安的球迷闯入球场，要求与39岁的超级球星帅罗合影。

第一个入侵者是一名穿着红色衣服的小男孩，他在下半场的中后期突然跑到球场要求与帅罗合影，而帅罗也在这名小男孩被驱逐之前摆出了笑容与其合影，这名小男孩最后在现场球迷的掌声中被保安遣送出场。

自此之后，至少有多五名球迷试图在比赛中及终场哨吹起后冲入球场要求合影，帅罗因此显露出了明显的不悦。

对此事件，葡萄牙主帅马丁内斯认为虽然球迷追捧球星是好事，但让球迷以如此不受控的方式追星存在安全隐患，应该告诫球迷这种追星方式并不妥当。

马丁内斯说：“这是一起令人担忧的事件，很幸运的是这次的球迷都是心怀好意。我相信大家也会认同我的观点，如果入侵者是图谋不轨的人就糟了。球员在今天的情况下并未受到足够的保护，这是在有严谨保安措施的情况下不应该发生的事件。”

帅罗在这场比赛中送出了一个助攻，在第56分钟助攻队友费尔南德斯（Fernandes）破门。另外两个进球分别是在第21分钟和第28分钟，先由贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）破门，以及土耳其后卫阿凯丁（Akaydin）送出的乌龙球。

凭借这场胜利，两战全胜的葡萄牙以六个积分领跑F组积分榜，虽然还有一场在星期四（27日）对阵格鲁吉亚的最后一轮小组赛，但已锁定小组盟主席位。