菲尔克鲁格补时头球建功 德国逼和瑞士小组头名出线

（法兰克福综合电）凭借菲尔克鲁格（Fuellkrug）在伤停补足时间的进球，德国在欧锦赛最后一场小组赛以1比1逼和瑞士，以A组头名出线。

尽管德国已经锁定晋级资格，但主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）在本地时间星期一（6月24日）凌晨的A组末轮赛中，还是派出了与前两场比赛同样的首发阵容。不过，出乎东道主球迷意料之外的是，瑞士先拔头筹，恩多耶（Ndoye）第28分钟近距离破门，助球队取得领先优势。

德国在球赛末段反攻狂追，前线老将菲尔克鲁格在补足时间第二分钟头球建功，助德国以1比1逼和瑞士，以A组第一的身份晋级16强。根据淘汰赛对垒形势，小组第二的瑞士将在16强对垒B组副盟，而这支球队料是卫冕冠军意大利或闯入2018年世界杯决赛的克罗地亚，德国则将面对C组副盟，而丹麦是最有可能的对手。

纳格尔斯曼赛后受访时说：“到头来，这是当之无愧的一分。我们在扳平比分方面做得很好。尼克拉斯（菲尔克鲁格）对我们很重要。有能够替补攻进决定性进球的球员很重要。”

瑞士主帅雅金（Yakin）对于能够率领球队闯进16强表示欣慰，“球赛中的压力很大，对于拿下一分我们可以接受，这是公平的成绩”。

他补充说：“这是一个战略性的比赛，我们大量奔跑，这个战略奏效了。我们其实应该赢的，当你在第92分钟还领先时（却被扳平），这令人伤心，但整体上是高兴的。我对球队感到骄傲，也很高兴能维持不败成绩。”

获颁全场最佳球员的瑞士队长扎卡（Xhaka）说：“德国球迷在1比1踢和后大声欢呼，这说明了一切。我们可以对自己的表现感到骄傲。”