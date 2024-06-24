匈牙利绝杀苏格兰 球员将胜利献给重伤队友

（斯图加特综合电）匈牙利在新加坡时间星期一（6月24日）凌晨的欧锦赛A组最后一场小组赛，凭替补上场的索博思（Csoboth）在完场前伤停补时第10分钟的进球，以1比0绝杀苏格兰，但这胜利的三分恐怕不足以让他们晋级16强，而前锋瓦尔加（Varga）在比赛中遭遇严重伤势，更让这场胜利留下了阴影。

这场恐怖意外发生在第64分钟，瓦尔加当时为争抢头球，与苏格兰门将古恩（Gunn）狠狠地撞在一起。双方倒地后，古恩缓了一下就起来了，但瓦尔加却动弹不得，看似已失去了意识。

工作人员和匈牙利球员拿了几块布将受伤的瓦尔加围了起来，护送他到场外，这一幕不禁让人想起丹麦名将埃里克森在上届欧锦赛突然心跳骤停倒地的情景。（法新社）

工作人员和匈牙利球员之后拿了几块布将瓦尔加围了起来，这一幕不禁让人想起丹麦名将埃里克森（Eriksen）在上届欧锦赛小组赛对垒芬兰时，突然心跳骤停倒地的情景。

经过一番抢救之后，医疗人员用担架将瓦尔加抬出场外，他随即被送往医院。

根据德国媒体的报道，瓦尔加在被送往医院途中已经清醒，也能说话。

其队友绍洛伊（Sallai）在受访时说：“真的太糟糕了，幸好他现在的情况已经好转。我们在剩余的15到20分钟都在为他而战。我们要为他赢下比赛，把这场胜利送给他。”

匈牙利主帅罗西（Rossi）则透露，瓦尔加遭遇的是面部骨折。他说：“当时的情况很混乱，我听球员们说他失去了意识，所以大家都很担心，况且医生也来得有点晚。幸运的是，我们现在可以说瓦尔加已没有任何风险，他或许会在接下来的几小时动手术，因为他这里（指着颧骨的位置）遭遇了骨折。”

苏格兰11次亮相国际大赛都止步小组赛，球迷们心里有多苦涩，可想而知。（路透社）

虽然获得了本届欧锦赛的首场胜利，但三仗积三分，或不足以让匈牙利以四支战绩最佳小组第三名球队的身份晋级16强。但可以肯定的是，三仗仅积一分的苏格兰已经出局。

这是苏格兰第11次亮相国际大赛（八届世界杯和三届欧锦赛），却从未能冲出小组赛。