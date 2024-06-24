匈牙利绝杀苏格兰 球员将胜利献给重伤队友

（斯图加特综合电）匈牙利在新加坡时间星期一（6月24日）凌晨的欧锦赛A组最后一场小组赛，凭替补上场的索博思（Csoboth）在完场前伤停补时第10分钟的进球，以1比0绝杀苏格兰，但这胜利的三分恐怕不足以让他们晋级16强，而前锋瓦尔加（Varga）在比赛中遭遇严重伤势，更让这场胜利留下了阴影。
这场恐怖意外发生在第64分钟，瓦尔加当时为争抢头球，与苏格兰门将古恩（Gunn）狠狠地撞在一起。双方倒地后，古恩缓了一下就起来了，但瓦尔加却动弹不得，看似已失去了意识。
工作人员和匈牙利球员之后拿了几块布将瓦尔加围了起来，这一幕不禁让人想起丹麦名将埃里克森（Eriksen）在上届欧锦赛小组赛对垒芬兰时，突然心跳骤停倒地的情景。
经过一番抢救之后，医疗人员用担架将瓦尔加抬出场外，他随即被送往医院。
根据德国媒体的报道，瓦尔加在被送往医院途中已经清醒，也能说话。
其队友绍洛伊（Sallai）在受访时说：“真的太糟糕了，幸好他现在的情况已经好转。我们在剩余的15到20分钟都在为他而战。我们要为他赢下比赛，把这场胜利送给他。”
匈牙利主帅罗西（Rossi）则透露，瓦尔加遭遇的是面部骨折。他说：“当时的情况很混乱，我听球员们说他失去了意识，所以大家都很担心，况且医生也来得有点晚。幸运的是，我们现在可以说瓦尔加已没有任何风险，他或许会在接下来的几小时动手术，因为他这里（指着颧骨的位置）遭遇了骨折。”
虽然获得了本届欧锦赛的首场胜利，但三仗积三分，或不足以让匈牙利以四支战绩最佳小组第三名球队的身份晋级16强。但可以肯定的是，三仗仅积一分的苏格兰已经出局。
这是苏格兰第11次亮相国际大赛（八届世界杯和三届欧锦赛），却从未能冲出小组赛。