哈雷网球赛挫胡尔卡奇 辛纳首夺草地赛冠军

（哈雷综合电）世界首号球员，意大利的辛纳（Sinner）在星期天（6月23日）的哈雷网球公开赛决赛上，直落两盘击败波兰球员胡尔卡奇（Hurkacz），首次赢得草地网球赛冠军。

这是辛纳荣登世界首号球员后的第一场比赛，他也因此成为职业网球员协会（ATP）世界排名自1973年成立以来，第八名在成为世界第一后，马上赢下第一项比赛的球员。

辛纳在决赛上以7比6（10比8）、7比6（7比2）击败自己的双打搭档胡尔卡奇。这名22岁球员说，这次的胜利让他更有信心面对下周开打的温布登锦标赛这项大满贯赛事。

他说：“我很期待（温布登）。去年我打到了半决赛，打出一些精彩比赛，且看看今年会如何。”

辛纳在今年的澳大利亚网球公开赛，赢下自己生涯的首个大满贯赛冠军。

他说：“很显然的，我现在对这个场地（草地）更有信心。当然，这里的草皮与温布登的草皮也许会有些不同，不过我还有一个星期的时间准备，所以希望到时候能迎来一场好的比赛。”

关于对垒胡尔卡奇的比赛，辛纳说：“这意义重大。对垒胡尔卡奇是场艰难的比赛。

“我知道自己的发球必须非常好，而且整场比赛中只有几个非常重要的分。所以我很高兴，我在重要的时刻发挥出最好的表现。”