与荷兰争D组老大 法国战波兰势必火力全开

法国目前在欧锦赛虽位居D组次席，但他们最后一轮小组赛迎来的是已经出局的波兰。加上踢和即出线，法国眼前的任务，可比荷兰更轻松——他们即将大战还有机会出线的奥地利。

只要在星期三（6月26日）凌晨的欧锦赛D组最后一轮小组赛分别击败对手，“高卢雄鸡”法国和“橙色军团”荷兰就能携手晋级16强。但估计法国不会满足于一场小胜，因为唯有取得比荷兰更好的成绩，目前以进球劣势排名小组第二的他们才能以小组头名出线，以确保未来的路会比较好走。

在上仗以0比0互交白卷后，法国与荷兰本轮将分别迎战波兰与奥地利。波兰连续败给荷兰与奥地利后已铁定出局，法国要拿下无欲无求的他们，难度应该不大。

事实上，法国只要踢和，甚至只要奥地利不胜荷兰就能出线，但为了争当小组老大，他们本仗势必火力全开，同时化解欧锦赛至今没有一个真正属于自己进球的尴尬。

法国前锋格里耶兹芒（7号）曾是2018年世界杯的银靴奖得主。（法新社）

法国队内不乏出色的进攻球员，姆巴佩（Mbappe）的实力毋庸赘言，格里耶兹芒（Griezmann）、吉鲁（Giroud）、登贝莱（Dembele）、孔芒（Coman）及图拉姆（Thuram）也都是大家熟悉的球员，但法国在两场小组赛后却只进账一球，而且这个进球还是奥地利球员沃贝尔（Wober）贡献的乌龙球，这显然说不过去。

波兰两场小组赛后已丢了五球，可见防守不稳，此役无疑是法国争取打破进球荒的最佳良机。

姆巴佩料以“蒙面侠”造型重回首发

姆巴佩因在序幕战被撞伤鼻子缺席了上场小组赛，虽说他的伤势并不严重，之前已戴着面具参与了球队备战荷兰队的训练，只是主帅德尚（Deschamps）不愿冒险，最终让他全程坐板凳。

在休息并适应戴面具踢球好几天后，相信姆巴佩本仗会以“蒙面侠”的造型回归法国首发阵容。

法国中场特舒阿默尼（Tchouameni）对于这名队友的回归也表示乐观，他说：“我认为大家都知道他（姆巴佩）有多么想踢下一场比赛，所以（如果他上场）一点也不让人意外。至于面具，我想他已渐渐习惯了。当然，他更情愿不戴，但我想如果你问医生，他会说他没有选择。”

无可否认，姆巴佩欧锦赛至今颗粒无收，但正是他在对垒奥地利比赛中的威胁性射门，才迫使沃贝尔上演了乌龙宴，因此这名2022年世界杯金靴奖得主本仗即使是戴着面具亮相，相信也会是波兰防线上的最大梦魇。

奥地利胜荷兰即出线

由荷兰对奥地利的另一场D组赛无疑会更加激烈，因为奥地利在上仗3比1淘汰波兰后，目前仅以一分落后荷兰与法国，本仗要是取胜，将确定晋级16强。倘若踢和，手握四分的他们还有望凭借四支战绩最佳小组第三名球队的身份进入淘汰赛。

奥地利在曼联前帅朗尼克的带领下，近九场比赛仅负法国，甚至在友谊赛中击败了德国。（法新社）

在上仗踢和法国后，荷兰主帅科曼（Koeman）坦言，球队没有表现出应有的水平，而法国创造了更多的机会，因此相信他本仗会在阵容上做出一些调整。

奥地利上一次击败荷兰还是在34年前的一场友谊赛，但即便如此，这支由曼联（Man Utd）前帅朗尼克（Rangnick）领军的球队最近状态大好，0比1不敌法国是他们近九场比赛中的唯一败仗。

奥地利在去年11月的一场友谊赛中打败德国，震惊足坛，今年3月在另一场友谊赛以6比1横扫土耳其，亦让人眼前一亮，因此荷兰本仗绝对没有必胜的把握。