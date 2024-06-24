战斯洛文尼亚 三狮军团力争以盟主之姿晋级

虽然只要踢和就能晋级16强，但总球员身价最高的三狮军团是备受瞩目的夺冠热门，因此须取胜并以小组盟主之姿晋级淘汰赛，才能向球迷和自家媒体“交差”。

“三狮军团”英格兰将在本地时间星期三（6月26日）凌晨，迎来与斯洛文尼亚的最后一场欧锦赛C组赛事。虽然只要踢和就能晋级16强，但身为备受瞩目的夺冠热门，英格兰必定全力争胜，以小组盟主之姿晋级淘汰赛。

目前以四分领跑C组的三狮军团，如果取胜便能以盟主身份晋级16强。倘若英格兰踢和、丹麦战胜塞尔维亚，那丹麦就会成为小组第一，三狮军团第二。

虽然只要踢和就能晋级16强，但饱受各方批评压力的三狮军团必须要以小组盟主之姿晋级，才能向球迷和自家媒体“交差”。

即使英格兰落败，最差排名也是小组第三，依然有机会晋级淘汰赛，不过这个结果对志在夺冠的三狮军团而言肯定是无法接受的。

索帅在阵容选择须更果断

英格兰主帅索思盖特（Southgate）本次比赛的阵容选择可谓是饱受抨击，尤其是中场和防线人选一直被人诟病。

首先，在防线上，三狮军团这次的26名队员名单中仅有卢克·肖（Luke Shaw）一名左边卫，他自2月以来便没有为曼联（Man Utd）或国家队出赛过，目前也仅在替补席上，还未上阵。

英格兰前两场小组赛的左边卫由特里皮尔（Trippier）担任，但这名效力于纽卡斯尔（Newcastle）的球员在球会的位置是右边卫。就目前来看，让特里皮尔担任左边卫的效果似乎不佳，与球队左边锋福登（Foden）的配合也没有默契。

另一方面，索帅在前两场比赛让本是右后卫的阿诺德（Arnold）“实验性”地担任后腰，与贝灵厄姆（Bellingham）和赖斯（Rice）组成中场组合，结果也不理想。

贝灵厄姆是三狮军团的进攻核心。（路透社）

阿诺德在塞尔维亚与丹麦的比赛中，先后于第69分钟和第54分钟被加拉格尔（Gallagher）顶替，不知索帅此战是否会直接把加拉格尔放进首发，毕竟这是淘汰赛之前的最后一场赛事，已经没有“实验”的余地。

如今的欧锦赛已经快步入淘汰赛阶段，到时场场皆是生死战。倘若索帅依然无法果断地在这最后一场小组赛上做出必要性的调整，那就算三狮军团步入淘汰赛，也势必无法走得太远。

斯洛文尼亚背水一战 或拿出惊喜

斯洛文尼亚目前以两分排在小组第三，与丹麦在积分和净胜球上完全一致。因此，斯洛文尼亚如果获胜就能锁定出线资格，输则出线无望，踢和便得看丹麦与塞尔维亚的比赛结果。

由体育马德里（Atletico Madrid）门将奥布拉克（Oblak）领军的斯洛文尼亚，在上场与塞尔维亚的比赛险些取胜，无奈在最后的伤停补时阶段被逼平，否则出线形势更加明朗。整体阵容相对年轻的斯洛文尼亚赛前并不被看好，能踢到最后一场小组赛仍守住出线希望，令人感到意外。

斯洛文尼亚门将奥布拉克此战要想确保龙门不被洞穿，估计不易。（路透社）

这场赛事对斯洛文尼亚而言可谓是背水一战，他们必定希望力求突破。虽然在前两场展现出了初生之犊不怕虎的精神，但三狮军团的实力确实高出一筹，就算斯洛文尼亚只想保住一分估计也不容易。

在C组的另一场赛事中，丹麦将在同一时间与塞尔维亚迎来“生死战”，双方都须获胜才能锁定出线席位。

首战表现不佳的丹麦可谓是渐入佳境，是此战的取胜热门。虽然塞尔维亚的锋线阵容出色，但在前两轮都表现暗淡，防守也不稳固，要想战胜球风稳健的丹麦估计很难。