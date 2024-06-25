克罗地亚惨遭绝平 “魔笛”破门1比1目送意大利出线

在欧锦赛B组第三轮出线生死战中，世界排名第10的克罗地亚对上世界排名第九的意大利。克罗地亚虽在下半场凭借中场核心莫德里奇（Modric）补射破门1比0领先意大利，但在伤停补时最后阶段，被意大利球员扎卡尼（Zaccagni）读秒绝平。意大利最终1比1战平克罗地亚，前者B组积四分排第二携手西班牙一同出线，后者则小组赛两平一负积两分，出线只存理论可能。

38岁的“魔笛”莫德里奇凭借在本地时间星期二（6月25日）凌晨的破门，成为欧锦赛历史上进球的最老球员。自2006年代表克罗地亚参加178场国际比赛的莫德里奇赛后说还不会放弃：“我希望能永远继续比赛，但可能会有一个必须退役的时刻。我会继续比赛，但我不知道还能踢多久”。

下半场一开始克罗地亚迎来良机，克拉马里奇（Kramaric）的射门打在意大利球员弗拉泰西（Frattesi）的左手，使得克罗地亚获得点球机会。虽然莫德里奇操刀的罚球被意大利门将唐纳鲁马（Donnarumma）扑出，但前者紧接着在第55分钟将功补过近距离破门，之后在第80分钟被换下。莫德里奇只能在替补席目睹自己创造的1比0领先优势，在第97分钟被扎卡尼打平。

克罗地亚主帅：八分钟补时是乱来

赛后长达八分钟的伤停补时，遭到莫德里奇和克罗地亚主帅达利奇（Dalic）的抨击。

莫德里奇赛后评价说：“我不知道裁判在哪里找了补时八分钟的论证，足球今晚十分残酷，毫无怜悯性。”

克罗地亚主帅也怒斥欧足联与国际足联：“我们是个小国家所以他们基本选择无视我们的存在，我们需要为自己发声。

“八分钟的补时真是乱来，这样的比赛之后不可能有八分钟的补时。”

意大利淘汰赛将面对A组第二瑞士，而格子军团则积两分排名小组第三，出线机会只剩理论可能。