西班牙一球小胜阿尔巴尼亚 小组赛未失一球全胜出线

（杜塞尔多夫综合电）阿尔巴尼亚本地时间星期二（6月25日）在欧洲杯B组小组赛，第三轮迎战还未丢球的西班牙队。在前两轮分别以1比0与3比0战胜意大利与克罗地亚之后，西班牙早早确认出线。主帅德拉富恩特（de la Fuente）赛前做出10人轮换后，依旧带领球队以1比0打败阿尔巴尼亚拿下小组赛全胜，共积九分，B组第一晋级16强。

开场13分钟，奥尔默（Olmo）直塞助攻费兰·托里斯（Ferran Torres），后者推射破门。西班牙凭借此进球B组小组赛全胜晋级16强，未丢一球，阿尔巴尼亚一平两负积一分排名小组末尾淘汰出局。

赛后德拉富恩特提醒球队说：“现在当然可以开始做梦，但是我们要脚踏实地。被称为夺冠热门无法保证任何成功。”

三场比赛后，除了第三门将雷米罗（Remiro）的全部西班牙球员，都已经获得上场比赛的机会。德拉富恩特说，能不丢一球赢得全部三场比赛实属不易。“这非常困难，但我们不能得意忘形。我们知道在西班牙是怎么回事，今天你在顶端，明天可能就一文不值。”

在谈到只有在星期四（27日）之后才知道16强对手时，主帅说，队伍已经做好准备。“如果我们已经每天只睡两三个小时来准备，而现在因为我们只有有限的时间来研究下一个对手，我们将不得不整夜不眠。”

他说：“当然，我们有改进的空间，这是我们在更衣室里确立的原则。我们并不满足，这个队伍非常有野心。”

西班牙携手意大利一同出线B组，前者的16强对手将在星期四的比赛结束之后才会揭晓，而正式对决将在本地时间下星期一（7月1日）凌晨进行。