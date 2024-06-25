女将陈暄尹成我国首名征战奥运高球选手

（新加坡讯）我国高尔夫球女将陈暄尹星期一（6月24日）确定获得巴黎奥运会的参赛资格，成为我国历来第一名征战奥运的高球选手。

本届的奥运会高尔夫球参赛资格，是根据世界排名而定，世界排名前15的运动员能直接入选，但每个国家最多只能有四名排名前15的参赛选手。

刨除世界前15名选手之后，其他选手则会根据世界排名依次获得资格。但由于每个国家只能有两名选手入选，那些已有两名或更多选手排在世界前15名的国家，则不会有排在世界前15名以外的选手，通过世界排名的方式入选。

换言之，一个国家最多只能有两名选手入选，唯一能有超过两名选手入选的情况是在国家有超过两名世界排名前15的选手，而他们最多也只能派出四名。

世界排名181 成为60名入围选手之一

陈暄尹则凭借第181的世界排名成为60名入围选手之一，也是将我国首名征战奥运会的高球选手。

陈暄尹对此成就感到十分荣幸，认为能在职业生涯初期便有一个这么好的学习机会十分难得。

她接受《海峡时报》访问时说： “奥运会是体育的最高殿堂，所以能获得参赛资格让我倍感荣幸。我当然想拿出最好的表现，但这也是一次能向世界顶尖高尔夫球以及是其他领域的选手请教如何做赛前准备、抗压以及保持稳定发挥的绝佳机会。”

目前就读于美国德州理工大学的陈暄尹去年获得了2024年欧洲女子巡回赛（LET）的参赛资格，成为我国首名参加这项国际大赛的选手，而她也为了参加此赛事决定休学一年。

陈暄尹在参加LET前的世界排名仅在第702名，但却在今年的赛事中发挥出色，最终取得足够积分入选奥运会。

陈暄尹在今年2月开季首站的肯尼亚女子公开赛中夺冠，随后又在四个LET赛事中闯入前15名，其中包括在意大利女子公开赛取得的一次并列第三。

陈暄尹透露，其实当得知奥运会是以世界排名计算入选资格时，她便知道自己有望入围，但为了避免不必要的心理影响，就刻意不去留意世界排名的走势，把注意力都放在自身的表现上。

对于陈暄尹这次的入围，新加坡高尔夫球总会会长陈聪发说：“新加坡的高球社群都为此感到无比兴奋，能看到暄尹成为我国的首个奥运高球选手。她自幼便展现出了世界级选手的潜力和天赋，我们很期待她的表现，并希望她能取得成功。”