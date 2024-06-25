哥伦比亚美洲杯击败巴拉圭 巴西闷平哥斯达黎加

（洛杉矶法新社电）新加坡本地时间星期二（6月25日）早上进行的两场D组美洲杯比赛中，哥伦比亚2比1战胜巴拉圭暂列小组第一，九届美洲杯冠军“桑巴军团”巴西进球被吹无效，意外0比0战平哥斯达黎加。

马尔基尼奥斯（Marquinhos）在第33分钟的进球，因越位在先被吹无效。巴西在对阵哥斯达黎加的整场比赛，虽然各种数据上占优，但始终无法取得进球。

”桑巴军团”全场有19脚射门，三次射正，九次角球并且有高达74%的控球率。哥斯达黎加只有两次射门，零次射正和一次角球，他们靠防守取得一场来之不易的平局。

10分钟双助攻 罗德里格斯锁定胜局

早些进行的哥伦比亚对巴拉圭的比赛，罗德里格斯（Rodriguez）在上半场分别在第32分钟助攻穆尼奥斯（Munoz），以及在第42分钟助攻勒尔马（Lerma），帮助哥伦比亚2比0进入下半场。

下半场第69分钟，巴拉圭的索萨（Sosa）从左侧传中，恩西索（Enciso）接球后，趁着哥伦比亚防守失误，斜射打进一球，将球穿过哥伦比亚门将巴尔加斯（Vargas）十指大关，打入底角。但之后哥伦比亚重新掌控局势，以2比1的比分保住连续24场的不败金身。

哥伦比亚在第84分钟获得罚球。罗德里格斯再次传中到禁区时，后卫米纳（Mina）似乎被贝拉斯克斯（Velazquez）拉倒。阿根廷裁判埃雷拉（Herrera）立即示意罚球，但在助理裁判（VAR）介入后撤销这一决定。

哥伦比亚将在新加坡本地时间星期六（29日）的第二场小组赛迎战哥斯达黎加，之后将在下星期三（7月3日）的小组赛对阵巴西。