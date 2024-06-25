土耳其捷克格鲁吉亚 F组最后一轮争出线

葡萄牙提前锁定F组盟主资格，土耳其需要至少一场和球确定副盟位置，捷克与格鲁吉亚则须要击败对手方能确定出线，和局虽然也有希望，但渺茫。

在目前的F组积分榜形势上，葡萄牙以两战全胜积六分锁定榜首位置，土耳其三分暂居次席，捷克与格鲁吉亚则各积一分。本地时间星期四（6月27日）凌晨，捷克将对垒土耳其，格鲁吉亚则叫阵葡萄牙。

土耳其有众多球迷做后盾

2020年欧锦赛（2021年举行），土耳其三场小组赛全败，并且在这三场比赛被对手猛灌了八球，尴尬回家。本届比赛19岁前锋居莱尔（Guler）与30岁队长恰尔汗奥卢（Calhanoglu）的带动下，表现有了明显的改善。

在0比3败给葡萄牙的第二场小组赛上，首场3比1胜格鲁吉亚踢入世界级进球的居莱尔被留在板凳上，一直到球赛第70分钟才候补上场。据主帅蒙特拉透露，收起居莱尔这名才华横溢的年轻战将是为了让他维持在最佳状态，不过这名效力于西甲冠军皇家马德里（Real Madrid），被誉为土耳其足球未来的这名小将几乎铁定首发上阵。

过去60年，有大量土耳其人涌入德国，目前居住在德国的土耳其人多达300万，这意味着除了碰上东道主德国，土耳其在德国的比赛将宛如在主场。这些居住在德国的土耳其球迷将是球队强大后盾。

土耳其队曾在2008年的瑞士与奥地利欧锦赛踢入半决赛，多次在比赛中扭转落后逆境击败对手，其中包括在对捷克的比赛，在0比2落后的情况下以3比2逆转。不过自此之后，土耳其在这项比赛的战绩就乏善可陈，这次如果能踢入次圈赛，将是自2008年后的第一次。

据媒体报道，捷克主力前锋希克将因伤缺勤对垒土耳其的关键战役。（路透社）

捷克主力希克缺阵交手记录又处下风

另一方面，捷克只要在这场比赛击败土耳其，也将能锁定16强赛资格，不过据传，球队主力前锋希克（Schick）因伤缺勤，这将会对捷克队造成巨大打击。

在上一轮对格鲁吉亚比赛为捷克攻入扳平球后，希克身体出现状况，主帅哈塞克（Hasek）透露将接受治疗，并希望能赶上最后一场小组赛。不过根据媒体星期一（24日）报道，这名效力于德甲球会莱沃库森（Leverkusen）的前锋将赶不上这场比赛。

除了主力受伤，捷克在近期的交手纪录上也处于下风，近期的三场各项比赛全部落败，最后一次击败土耳其是在2014年的欧锦外围赛。

格鲁吉亚胜即出线

在同组的另一场比赛，格鲁吉亚面对的即使是已经出线，可能大面积轮换球员的葡萄牙队，要拿下确定晋级所需要的三分恐怕也不容易。

在A组第三名球队匈牙利积三分，B组第三名球队克罗地亚积两分的背景下，格鲁吉亚只要击败葡萄牙，不论土耳其与捷克的比赛战果如何，将至少锁定小组第三出线的资格。