“欧洲红魔”比利时力争盟主 乌克兰为民族而战

比利时只要获胜而斯洛伐克无法战胜罗马尼亚，就能以小组盟主身份出线，踢和也至少能以小组第二出线。虽然乌克兰背负着民族精神而战，但要想击败渐入佳境的欧洲红魔，绝非易事。

欧锦赛E组将在本地时间星期四（6月27日）午夜同时展开两场生死之战，分别由 “欧洲红魔”比利时对阵乌克兰，以及占据榜首的罗马尼亚对阵实力不俗的斯洛伐克，可谓是看点十足。

E组目前的形势称得上是“一片混战”，四支球队皆累计三个积分，这也是欧锦历史上首次出现小组所有队伍到了最后一轮，都有同样积分的情况。

欧锦赛六个小组中，四支成绩最好的小组第三队伍也能获得出线资格，而以目前的形势来看，E组的小组第三很有可能成为其中一支战绩最好的第三名球队。

欧洲红魔渐入佳境

比利时的整体状态在首战爆冷以0比1不敌斯洛伐克后明显有了提升，在对阵罗马尼亚时的进攻效率有了显著的提升，而这主要归功于德布吕纳（De Bruyne）和卢卡库（Lukaku）这两名队伍核心。

比利时在对阵斯洛伐克时仅有约三成的射正命中率，但在对阵实力有过之而无不及的罗马尼亚时射正命中率却提高至45%，并以2比0取胜，其中由德布吕纳和卢卡库分别贡献了一个进球与一次助攻。

作为比利时队史最佳射脚的卢卡库虽然还未在本届欧锦赛中破门，但这名31岁球星在本赛事中已有三次进球被录像助理裁判（VAR）吹判无效，球队小将多库（Doku）相信卢卡库迟早会进球。

多库说：“我觉得最重要的是要制造机会，我们只要能把握好这些机会就基本上没问题了。他（卢卡库）运气不太好，但还是很开心能赢得上一场比赛。”

欧洲红魔的状态看似越来越好，主帅特德斯科（Tedesco）也有信心球队能在这次欧锦赛上走得很远。

比利时本战只要获胜而斯洛伐克无法战胜罗马尼亚，就能以小组盟主身份出线，踢和也至少能以小组第二出线。

乌克兰为更伟大理想而战

这次欧锦赛是2022年俄乌战争爆发后，乌克兰足球队首次征战的大型国际赛事。足球作为世界最热门的体育项目之一无疑能起到团结人民的效果。

雷布罗夫率领的乌克兰必须战胜比利时才能确保出线席位。（路透社）

因此，这支乌克兰队伍即将面临欧锦赛的“生死之战”，不仅是为了自身的足球理想和国家荣誉，更是肩负着一种民族责任。

乌克兰在上轮后来居上以2比1战胜斯洛伐克后可谓是重燃了出线希望。主帅雷布罗夫（Rebrov）在与斯洛伐克的比赛后说，球员们展现了乌克兰精神，而这场胜利对祖国而言十分重要。

乌克兰只要战胜比利时便能锁定出线席位，但倘若踢和或战败，则得看另一场E组赛事成绩以及其他小组的成绩，才知道能否出线。目前乌克兰的净胜球形势最差，倘若踢和而另一场E组赛事也踢和则将被淘汰出局。

由此可见，乌克兰此战唯有获胜才最为保险，但要想击败渐入佳境且整体实力较高的比利时应该不易。

罗马尼亚只要保和就可出线

目前以进球数量优势而占据榜首的罗马尼亚与比利时一样，只要保和就能出线，而主帅约尔德内斯库（Iordanescu）则信心满满，认为球队绝对具备出线实力。

反之，斯洛伐克则必须取胜才能确保出线，不过倘若踢和则也能稳居第三，依然有很大概率能以小组第三晋级，毕竟欧锦赛自扩张至24支球队之后，便从未有球队在小组积累四个积分后还无法晋级淘汰赛的先例。