奥地利欧锦赛爆冷击败荷兰当D组老大 法国踢和成副盟

欧锦赛D组末轮出现了令人意外的结局，奥地利爆冷胜荷兰及法国意外遭波兰踢和，让奥地利最终意外当上D组盟主，但排名第三的荷兰还是能以四支战绩最佳第三名球队的身份取得16强资格。

（柏林综合电）法国与荷兰的D组榜首之争竟杀出了奥地利这个程咬金。随着奥地利在新加坡时间星期三（6月26日）的欧锦赛D组末轮爆冷以3比2击败荷兰，而法国则遭已经出局的波兰以1比1踢和，奥地利意外地以六分占据小组头名，法国以五分排名第二。四分的荷兰则从原本的榜首掉至第三位，但仍以四支战绩最佳第三名球队的身份晋级16强。

虽然还是顺利出线，但荷兰主帅科曼（Koeman）坦言，球队本仗的表现令人震惊。他说：“对垒法国的比赛进行得相当顺利（0比0）。作为一个团队，我们踢得不错，但今天的表现实在令人震惊。

荷兰主帅科曼：我们像无头鸡在奔跑

“我可以列出很多问题。我们在很多方面都表现糟糕。我们防守不佳，留给对手许多空间。我们不够侵略性，总在丢失控球权，尤其是在刚开始的时候。我们像一群无头鸡一样地奔跑，真的太糟糕了，我们没能控制比赛节奏。”

荷兰边锋马伦（橙衣18号）在第六分钟就攻入乌龙球。（路透社）

的确，开赛仅六分钟，荷兰边锋马伦（Malen）就给奥地利送上一个乌龙球，尽管另一名荷兰边锋哈克波（Gakpo）在下半场第二分钟为球队扳平比分，但奥地利在第59分钟再度超前，施米德（Schmid）的头球在击中荷兰中卫德夫赖（de Vrij）后折射入网。

第75分钟，此前表现备受抨击的荷兰前锋德派（Depay）终于破门，助球队二度追平比数。但令他们万万想不到的是，奥地利队长萨比策（Sabitzer）竟在第80分钟攻入制胜球。

这场胜利无疑让奥地利主帅朗尼克（Rangnick）喜出望外，他说：“我们在本届赛事因送给法国队一个乌龙球而以0比1开局，所以我们在对垒波兰时面对多大的压力可想而知，因为我们知道我们必须获胜才有机会晋级，最后能以小组盟主资格出线，真的太不可思议了。

“如果你当时下注我们赢，法国不胜的话，你现在大概已经是富豪了，但这就是足球伟大的地方，我们因为小伙子们出色且充满活力的表现而获得了奖励。”

姆巴佩归队进罚球 法国表现仍低迷

法国球星姆巴佩回归射入罚球，但球队最后还是被波兰扳平比分。（路透社）

法国本仗的表现同样令人失望，因鼻子受伤而休战一场的皇家马德里（Real Madrid）球星姆巴佩（Mbappe）本仗归队，虽为球队在第56分钟射入一个罚球，但法国的整体表现依旧低迷，而姆巴佩的进球最终也被波兰首席射脚莱万多夫斯基（Lewandowski）在第79分钟的罚球给抵消了。

不得不提的是，在上届世界杯横扫16球入账的法国，本届欧锦赛三场小组赛下来只攻入两球，而这两个进球没有一个是从运动战中攻入的。

但法国主帅德尚（Deschamps）却指出，球队本仗进球困难，主要是因为赛后被评为全场最佳球员的波兰门将斯科鲁普斯基（Skorupski）发挥出色。

小组排第二 法国进入更艰难半区

尽管法国还有时间加强进球效率，但排名D组第二却迫使他们在淘汰赛被分到了更艰难的上半区。这一区包括东道主德国、至今三场小组赛全胜的西班牙及2018年欧锦赛冠军葡萄牙。

法国将在16强赛对垒E组副盟，而目前占据E组次席的是前世界第一比利时，因此近两届世界杯都闯入决赛的法国这次若早早出局，可说是咎由自取。