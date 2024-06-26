阿根廷1比0胜智利 率先锁定美洲杯复赛席位

（洛杉矶综合电）新加坡时间星期三（6月26日）上午进行了两场美洲杯A组小组赛，加拿大在先进行的比赛中以1比0战胜仅剩10人作战的秘鲁。卫冕冠军阿根廷则靠马丁内斯（Martinez）在第88分钟的一次补射破门，同样以1比0小胜智利，以二连胜成为第一支锁定复赛资格的球队。

阿根廷队长梅西（Messi）在上半场表现出色，在第36分钟以一记强劲低射击中立柱，差点打破僵局。阿根廷在下半场继续施压，终于在第88分钟锁定胜利。梅西开出角球创造良机，洛塞尔索（Lo Celso）的射门虽被智利门将布拉沃（Bravo）扑出，但最后由替补上场的马丁内斯补射入网。

此进球在经过长时间的视频助理裁判（VAR）审查后被确认有效，这场失利也将智利在美洲杯对阵阿根廷的不胜纪录增加至30场。智利虽曾两次赢得美洲杯冠军，却从未在常规时间内击败过阿根廷，2015年和2016年的美洲杯决赛，都是通过点球战胜对手。

马丁内斯赛后说：“比赛一直非常胶着，他们有时会组成五后卫阵型，但我们很高兴最终能够拿下三分，这正是我们想要的。”

加拿大24年来首胜秘鲁

秘鲁球员阿劳霍在下半场因对加拿大球员沙菲尔博格（倒地者）犯规被红卡罚下。双方球员之后开始互相推搡。（路透社）

另一方面，加拿大新主教练马什（Marsch）认为，能以1比0击败秘鲁是球队历史上的重要时刻，因为他们不仅24年来首胜秘鲁，也为出线奠定了基础。

自马什上个月上任以来到这场比赛前，加拿大还未能取得胜利或进球，他们0比4惨败给荷兰，与法国0比0战平，并在美洲杯首场比赛中以0比2不敌阿根廷，本仗他们终于凭借佐纳丹·戴维（Jonathan David）在第74分钟的进球打破赢球荒。

加拿大在击败秘鲁后积三分位列小组第二，智利和秘鲁各积一分排在A组的最后两位。