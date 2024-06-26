中国17岁“女姚明”身高2米20 亚洲杯爆红引美国球队关注

（深圳综合电）2024年18岁以下（U18）女篮亚洲杯于星期一（6月24日）在中国深圳拉开帷幕。东道主中国女篮在三场B组小组赛取得全胜，其中以2米20的身高碾压同龄人的“女姚明”张子宇在海内外爆红。

17岁的山东姑娘张子宇在三场小组赛越打越好。她在首场109比50大胜印度尼西亚的比赛中展现高效率，出场13分钟，九投九中拿到19分、七个篮板、两次助攻、两次抢断和三次封盖。媒体称其表现为“降维打击”，国际篮联（FIBA）官方社媒也称赞其在场上统治级的表现。

在星期二（25日）中国90比68拿下新西兰的比赛，她砍下36分、13个篮板、四个盖帽的大号两双成绩。星期三（26日）97比81战胜日本一役，她更夺得44分、14个篮板、五次助攻和两个抢断，帮助中国拿到小组第一。

包括美国有线电视新闻网（CNN）与看台报告（Bleacher Report）等多家美国媒体也争先报道了张子宇，称她的表现已经引起美国女子职业篮球联赛（WNBA）球队注意。她最快可在2027年达到20岁的最低年龄标准参加选秀，登陆WNBA。

对于张子宇国际大赛首秀的表现，中国U18女篮助理教练陈楠给出“比较令人满意”的答复，但也指出她的路还很长，在身高优势之外还有许多需要提升的方面。

对于得到“小姚明”和“女姚明”的外号，张子宇则说：“非常感谢大家的喜欢和夸奖，既然拿我和姚明作对比，这更加激励我向他学习，接下来我一定要在技术和力量等方面多加努力。”

U18女篮亚洲杯共有八支球队参赛，分成两组。各组第二和第三名将捉对厮杀，争夺半决赛名额。澳大利亚和中国取得小组第一，直闯半决赛。