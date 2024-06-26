三狮军团获C组正盟仍被轰 斯洛文尼亚创造历史

三狮军团虽连续两场踢和，但依然获得C组盟主席位。丹麦虽在总积分、交手纪录，以及总进球上都和斯洛文尼亚一模一样，但凭借纪律分优势位居小组第二。而斯洛文尼亚则以四支战绩最佳的小组第三名身份，创历史地晋级欧锦赛16强。

继上仗遭丹麦以1比1踢和后，“三狮军团”英格兰在新加坡时间星期三（6月26日）凌晨的欧锦赛C组末轮再度被斯洛文尼亚闷和，但仍以小组头名晋级16强。斯洛文尼亚则以四支战绩最佳的小组第三名身份，与英格兰和丹麦携手晋级淘汰赛，创造历史。

丹麦凭纪律分优势当小组副盟

虽然三狮军团以一胜二和积五分的战绩，毫无争议地拿下C组盟主席位，但同样取得三连和的丹麦及斯洛文尼亚则不论在总积分还是总进球上都一模一样，较早前交锋也以1比1和局收场。

对此，欧洲足联根据纪律分（Disciplinary Points）来决定排名。虽然两队在三场小组赛中都吃到了六张黄卡，但鉴于斯洛文尼亚的其中一名教练诺瓦科维奇（Novakovic）在首战对垒丹麦时也吃到了一张黄卡，因此丹麦最终在纪律分上优于斯洛文尼亚，从而获得了C组第二名。

但讽刺的是，小组第二的位置却为丹麦换来了东道主德国为16强对手，斯洛文尼亚反而可能面对更轻松的任务。

英格兰缺临门一脚

三狮军团作为本届欧锦赛拥有最贵阵容的球队，被自家球迷和媒体寄予了夺冠厚望。虽然他们以正盟出线，但在小组赛交出的一胜两和，仅射入两球的表现，却遭到了球迷的谩骂。

对于球迷的负面反应，“索帅”索思盖特（Southgate）坦露悲伤。

他说：“我从未看过一支球队晋级了，却得到这种回应，但我对球员们的应对方式感到骄傲。我们在过去六年让英格兰再次成为了一支有趣的队伍，这让球员们很开心，而我们要确保这种开心的氛围能保持下去。”

三狮军团队长凯恩（Kane）在赛后说，球队此战的表现比前几场好，只须在终结比赛方面做得更好。大家也很期待下场比赛。

的确，拥有高达73%的控球率及12次射门的三狮军团，几乎控制了整场比赛，但仍缺乏临门一脚。

斯洛文尼亚首闯大赛淘汰赛

不过，这场和局对于斯洛文尼亚来说，却是极其珍贵的，因为这是他们在历史上首次闯入大赛（世界杯与欧锦赛）的淘汰赛阶段。

凯克带领斯洛文尼亚创下历史，首次晋级欧锦赛的淘汰赛阶段。（路透社）

对此成就，斯洛文尼亚主帅凯克（Kek）说：“我从未想过能晋级淘汰赛，但我们在这场面对夺冠热门之一的比赛中展现出了实力，所以这是应得的。我想重申，这支年轻队伍的意志力真的很强。”

另一方面，丹麦与塞尔维亚在另一场C组末轮比赛中，同样以0比0收场。

虽然闷和，但丹麦在比赛中占尽上风，轰出了10次射门，并有三次射正。

尽管丹麦将在16强赛硬碰东道主“日耳曼战车”德国，但丹麦门将舒梅切尔（Schmeichel）说：“和德国交锋是好事，倘若不相信自己能赢，那还是回家算了。”

丹麦与日耳曼战车的16强赛事将在6月30日展开。