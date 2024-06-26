助凯尔特人NBA夺冠后动手术 波尔津吉斯错过奥运

（洛杉矶综合电）刚助波士顿凯尔特人（Boston Celtics）夺得NBA总冠军的高中锋波尔津吉斯（Porzingis）即将动手术，不会代表拉脱维亚参加巴黎奥运会。在总决赛中输球一方的达拉斯小牛（Dallas Mavericks）球星东契奇（Doncic）则在星期一（6月26日）带伤向国家队报到，大概率代表斯洛文尼亚出战奥运男篮资格赛。

凯尔特人星期二（25日）宣布，波尔津吉斯将因腿部受伤接受手术，无法参加下个月的奥运会。

波尔津吉斯在今年4月右小腿肌腱受伤后休息了38天，在NBA总决赛第一场中替补出场。他在第二场中因左腿内侧韧带撕裂的伤势，错过了第三和第四场比赛。他在第五场比赛中替补出场16分钟，帮助凯尔特人以4比1的大比分战胜达拉斯小牛夺得NBA总冠军。

东契奇或出战巴黎奥运资格赛

东契奇预料将代表斯洛文尼亚参加巴黎奥运男篮资格赛。（法新社）

另一方面，主力东契奇星期一已向斯洛文尼亚男篮报到。尽管最终是否参赛将由国家队医生决定，但小牛总经理哈里森（Harrison）表示，东契奇大概率将出战。“他会克服所有的伤病。这就是他的本性，他热爱打球。”

东契奇在今年季后赛早期就被右膝扭伤和左脚踝疼痛困扰，总决赛中还遭受胸部挫伤。

巴黎奥运会男篮资格赛将于7月2日开始。斯洛文尼亚与克罗地亚、新西兰、埃及、多米尼加共和国和由“字母哥”安特托昆博（Antetokounmpo）领衔的希腊竞争一个参赛名额。