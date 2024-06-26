在曼联被当笑话 朗尼克率奥地利征战欧锦赛完成蜕变

（柏林综合电）奥地利在欧锦赛从法国和荷兰两大强队中突围，拿下D组第一，目前颇具黑马势头，这很大程度要归功于主帅朗尼克（Rangnick）。两年前执教曼联（Manchester United）时被当成“笑话”的德国籍主帅，如今在首次执教国家队时，让奥地利完成了蜕变。

65岁的朗尼克在2021年12月至2022年5月曾作为临时主帅短暂执教曼联。不过当时曼联存在许多问题，朗尼克也得不到球员们的信任，葡萄牙球星克·罗纳尔多（C.Ronaldo）甚至表示“不把朗尼克当教练”。朗尼克最后以其执教生涯最低的37.93%胜率告别曼联。

不过他接着掌管奥地利国家队后到目前的表现，胜率则达到个人最高的61.54%。这名“高位压迫战术（Gegenpress）之父”麾下的奥地利球员们，将他这套无法在曼联施展开来的战术表现得淋漓尽致。他们在3比2爆冷战胜荷兰的比赛中，于丢失球权后拼命逼抢，让荷兰球员疲于应对。

攻入制胜球的队长萨比策（Sabitzer）赛后说：“自从教练加入球队后，你可以见到明显的进展。在这之前，我们在无球的情况下有些被动，但我们肯定已经改变了这个情况……我们现在的控球能力很强，每个人都知道在丢球时必须快速转攻为守，积极抢球，这是最大的分别。”

奥地利球员施米德（白衣18号）在比赛中和荷兰的德派（橙衣10号）争球。（法新社）

奥地利防守允许对手传球次数 仅次于德国

英国广播公司（BBC）引述Opta的数据统计指出，奥地利是本届欧锦赛24队中，在每次防守允许对手传球次数第二少的球队，仅次于德国。这显示他们丢球后抢回球权的强大能力。

能够贯彻朗尼克的执教理念，也和球员们对他的信任有很大关系。奥地利足球节目主持米德乐说：“球员们显然信任朗尼克，对他的执教很开心，因为他的足球理念和球员们在各自球会所理解的相近。”

在曼联时期，朗尼克曾表示球队需要进行“心脏手术”，大刀阔斧重建球队。随着他的继任者滕哈格（ten Hag）同样也表现挣扎，朗尼克的言论基本被论证是正确的。如今这名执教经历超过40年的主帅在奥地利证明了自己的实力，也算是为他在曼联时期不理想的成绩“平反”。