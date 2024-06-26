马国奥运队服被吐槽老土 团长：不修改设计下届或让民众参与

（吉隆坡综合电）马来西亚的巴黎奥运会队服遭到网民的吐槽与嫌弃。马来西亚奥运会代表团团长拿督哈米丁回应不会更改设计，下届奥运的队服或将开放让公众参与设计。

马来西亚代表团这次的队服主要以金色为主色调，其中也含有马国代表团经典的“老虎纹”设计，但这一队服在亮相后被不少网民吐槽设计难看、廉价、老土等。

哈米丁在受访时说：“我已经和马来西亚奥委会主席沟通，他答应会在以后设计队服时开放让公众参与。我们会从公众的设计中选出最好的一款，并给予设计者奖励。”

这次的队服包含了圆领衫、无领短袖衣及运动服。有些网民也不满这次队服上的国旗颜色是金色，而非原本的蓝、黄以及白色。哈米丁解释，服装上包含国旗和奥运五环的设计，其实是马来西亚奥运理事会的官方标志，不代表马来西亚国旗的颜色，所以没问题。

他也说：“我们与服装制造商Yonex达成协议，要以金色为主。由于自2004年起便使用的橙色已沿用很长一段时间，所以许多运动员早已建议奥运理事会更改颜色。”

哈密丁还说，将服饰改成金色是因为国家代表团的目标是赢得金牌，而制造商也认为金色与黑色的设计相配。而大部分参加奥运会的运动员都接受这个队服设计，并确定马来西亚的奥运队服不会再修改，希望大家把注意力放在支持运动员上。

曾为马来西亚代表团设计2016年里约奥运会队服的设计师吕例霓，也对这次的服装设计表达不满。

她在接受《星洲日报》采访时说，这次的设计在剪裁和设计图案的位置有问题，让服装看起来较为老土且没有精神。“最重要的是用了错的方式展示，还用了发型很老土而且没有肌肉的假人模特儿。”