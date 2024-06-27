欧锦赛E组末轮两场和局 乌克兰积四分遗憾出局

（法兰克福综合电）2024年欧锦赛争夺最激烈的E组赛事本地时间星期四（6月27日）凌晨踢出两场和局，造成四队同积四分，乌克兰因净胜球不如人“含冤”出局。

最后一轮比赛，罗马尼亚与斯洛伐克踢出1比1平局，比利时与乌克兰也以0比0不分高低，结果乌克兰因为首场小组赛0比3惨败给罗马尼亚，净胜球负二出局。罗马尼亚也凭借该场大胜，以正二净胜球拿下盟主席位，比利时副盟，斯洛伐克第三，并成为其中一支晋级的战绩最佳第三名球队。

罗马尼亚主帅：不存在默契球

因为大部分小组赛已经结束，罗马尼亚与斯洛伐克在最后一轮只需要踢和就可携手出线，小组的另外一席出线资格则交由比利时与乌克兰厮杀，因此赛前被认为存在默契球的可能性。

这是罗马尼亚24年来首次晋级欧锦赛淘汰赛，主帅约尔德内斯库（Iordanescu）抨击，这些质疑球队正直与尊严的声音都是无耻的。

他说：“在比赛的首80分钟，两队都竭尽全力，这是很明显的。所有人都尽了全力，在赛前发表这样的言论（默契球），向球队、球员、我们的工作和我们的尊严泼脏水，是很可耻的。

“他们应该看完比赛后再作出评断，赛前这样的行为是可耻的，他们不仅仅是向我们丢这些垃圾，也包括球队、我们的球迷，以及每个人。”

约尔德内斯库承认，在球赛进入最后10分钟后，球队有了求和心态。统计数据也显示，两队并没有踢默契球。整场比赛，斯洛伐克有高达13次的攻门，罗马尼亚有九次。在这些攻门当中，有九次命中球门目标。

斯洛伐克的杜达（Duda）在球赛的第24分钟拔下头筹，罗马尼亚的马林（Marin）则是在第37分钟，在罚球点上扳平比分。

杜达（右二）的这个头球为斯洛伐克拔下头筹。（路透社）

乌克兰成首支积四分被淘汰球队

斯洛伐克与罗马尼亚踢和后，乌克兰要出线就必须在最后一轮比赛击败比利时。无奈事与愿违，乌克兰最终只能踢出0比0平局，他们也成为欧锦赛扩军至24队后，首支在小组赛积四分却被淘汰的队伍。

另一方面，比利时在本次比赛至今的表现也引来自家球迷的不满。与斯洛伐克、罗马尼亚和乌克兰同组，世界排名第三的比利时被认为能轻松出线，然而三场小组赛却表现得很挣扎，只能以小组第二晋级，16强赛迎来世界杯亚军法国的挑战。

比利时队长德布吕纳希望球迷在接下来的比赛继续支持球队。（法新社）

在这场小组最后一场比赛，比利时球迷的喝倒彩声与口哨声响彻球场，球队队长德布吕纳（De Bruyne）甚至得在球赛结束后告诉队员，不要到比利时球迷的看台致意。

德布吕纳说：“我们需要这些球迷，对法国的比赛我们需要他们。”

他说：“所有三场小组赛，我们都全力以赴，所有人都希望能赢得比赛。我们尝试这么做，但是做不到。”