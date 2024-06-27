大赛首秀即闯欧锦赛淘汰赛 格鲁吉亚举国欢腾

（第比利斯综合电）国家足球队首次亮相国际大赛就晋级淘汰赛，格鲁吉亚举国欢腾。

格鲁吉亚在本地时间星期四（6月27日）凌晨的欧锦赛F组最后一场小组赛大爆冷门，以2比0战胜葡萄牙，以四支战绩最佳小组第三名球队的身份杀进16强之林。

格鲁吉亚曾属于苏联的一部分，这是他们自1990年独立后，首次取得大赛正赛资格。

由于在首场小组赛败给土耳其，格鲁吉亚最终能从小组出线，着实令人大感意外。

击败葡萄牙晋级16强 球迷鸣笛庆祝

在击败葡萄牙，确定晋级欧锦赛16强后，格鲁吉亚首都第比利斯可说是陷入疯狂，人们在街道上鸣笛庆祝。

社交媒体的视频也显示，当地著名地标自由广场聚集数百辆汽车，造成周围交通堵塞，有球迷甚至爬上圣乔治雕像，庆祝这历史性的一刻。

格鲁吉亚足总会长科比亚什维利在受访时说：“这真的太不可思议了。我无法用言语来形容。”

格鲁吉亚总理科巴希泽告诉媒体：“小伙子们给了我们一个奇迹。每个人都值得比感谢更多的东西。”

他说：“他们战斗到最后，而除了战斗之外，他们也再次证明格鲁吉亚在足球方面是具有天赋的。”

格鲁吉亚总统萨洛梅也在脸书上恭喜所有的球员，并写道：“这意味着只要有信念，有目标，有无私的奉献与胜利的精神，就会迎来胜利。”