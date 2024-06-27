伤病困扰 牙买加女将伊莱恩无缘奥运捍卫短跑二金

（金斯顿路透电）短跑女将伊莱恩·汤普森（Elaine Thompson-Herah）因为受伤退出牙买加奥运选拔赛，这意味她将不会在巴黎奥运会捍卫上届所夺得的100米与200米金牌。

这名在星期五（6月28日）庆祝32岁生日的的牙买加田径女将，本月初在纽约田径大奖赛的100米项目跑出11秒48时受伤，而她上一次参加200米项目则是在2023年4月。

伊莱恩在社媒上说：“分享这样的消息从来都不是一件有趣的事，但在纽约大奖赛上，我在比赛中感觉到了一些东西，仍然坚持出赛，差几步就要越过终点线时，我意识到有些事情真的不对劲。

“我坐倒在地上，当我被抬离跑道时，我无法对脚施加任何压力。我赶紧去做了一次体检，发现我的跟腱有点撕裂。我带着坚定的决心回到家，继续努力，为全国选拔赛做准备……但我的脚不允许我这么做。”

伊莱恩在2016年里约奥运会夺下100米与200米金牌后被跟腱伤势缠身，在2017年和2019年世锦赛铩羽而归。这名钻石联赛三届冠军接着在东京奥运会中再次登顶双料冠军，并拿下另一枚接力金牌，将个人奥运金牌总数增加到五枚。

尽管不能上场，伊莱恩希望到时在巴黎为队友打气，她也表示，虽然再次遭到伤病挫折，但还是会继续短跑生涯。

“错过今年的奥运会让我很伤心，也很沮丧，但归根结底，这是体育，我的健康最重要。我会回来的。”