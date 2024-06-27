格鲁吉亚爆冷胜葡萄牙 土耳其绝杀捷克当副盟

（盖尔森基兴综合电）葡萄牙星期四（6月27日）凌晨在欧洲足球锦标赛F组小组赛最后一轮大倒热灶，意外0比2不敌首次参赛的格鲁吉亚，不过仍以盟主身份晋级，这场胜利也让格鲁吉亚历史性杀入16强。土耳其则以2比1淘汰捷克，成为副盟。
拿下世界排名第六的葡萄牙后，世界排名74的格鲁吉亚创造了欧锦赛史上排名差距最大的以弱胜强戏码。葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）在球队赛前就锁定小组第一的情况下，轮换八人上阵，结果遭遇他去年年初上任后首场正式比赛的败仗。但他赛后表示，球队没有低估格鲁吉亚的实力。
他说：“我们没有轻视格鲁吉亚，但他们正在踢历史上最重大的比赛，这是事实。我们在已经成为小组第一的情况下踢最后一场比赛，很难和他们的踢球强度匹配……我们没能进球，让他们有了额外的力量和自信，他们应该取胜。”
格鲁吉亚主帅：我们没什么可输
格鲁吉亚在开赛90秒就取得梦幻开局。葡萄牙后卫安东尼奥·席尔瓦（Antonio Silva）的大意传球被米考塔泽（Mikautadze）断下，后者将球传给锋线搭档克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia），让这名那波利（Napoli）边锋冷静推射破门。
葡萄牙虽然全场控球率达到73%，射门次数也比格鲁吉亚多出15次（22对7），但就是欠缺临门一脚。安东尼奥·席尔瓦下半场还犯错送出罚球，让米考塔泽在第57分钟一蹴而就，目前以三球排名射脚榜第一。
格鲁吉亚最终积四分，成为四个成绩较佳的小组第三之一，晋级16强。主帅萨尼奥尔（Sagnol）说：“当你是支小球队时，你知道你没什么可输的。我们在比赛前唯一说的是，无论发生什么，我们要不留遗憾。”
土耳其绝杀捷克 红黄卡数为欧锦赛之最
同组另一场比赛场面火爆，裁判一共出示了两张红卡和16张黄卡，成为欧锦赛历史之最。土耳其依靠队长恰尔汗奥卢（Calhanoglu）的大力低射和前锋托松（Tosun）下半场补时第四分钟的绝杀球，以2比1战胜只剩九人作战的捷克。
捷克中场巴拉克（Barak）早在第20分钟就两黄变一红被罚下。两队在赛后也发生冲突，捷克前锋佐里（Chory）染红，多名球员也得到黄卡。
恰尔汗奥卢则因早前抗议捷克中场绍切克（Soucek）在第66分钟的进球，也得到本届比赛个人第二张黄卡，将缺席对垒奥地利的16强赛。