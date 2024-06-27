格鲁吉亚爆冷胜葡萄牙 土耳其绝杀捷克当副盟

（盖尔森基兴综合电）葡萄牙星期四（6月27日）凌晨在欧洲足球锦标赛F组小组赛最后一轮大倒热灶，意外0比2不敌首次参赛的格鲁吉亚，不过仍以盟主身份晋级，这场胜利也让格鲁吉亚历史性杀入16强。土耳其则以2比1淘汰捷克，成为副盟。

拿下世界排名第六的葡萄牙后，世界排名74的格鲁吉亚创造了欧锦赛史上排名差距最大的以弱胜强戏码。葡萄牙主帅马丁内斯（Martinez）在球队赛前就锁定小组第一的情况下，轮换八人上阵，结果遭遇他去年年初上任后首场正式比赛的败仗。但他赛后表示，球队没有低估格鲁吉亚的实力。

他说：“我们没有轻视格鲁吉亚，但他们正在踢历史上最重大的比赛，这是事实。我们在已经成为小组第一的情况下踢最后一场比赛，很难和他们的踢球强度匹配……我们没能进球，让他们有了额外的力量和自信，他们应该取胜。”

葡萄牙队长罗纳尔多首次未能在欧锦赛或世界杯小组赛结束后取得进球。（法新社）

格鲁吉亚主帅：我们没什么可输

格鲁吉亚在开赛90秒就取得梦幻开局。葡萄牙后卫安东尼奥·席尔瓦（Antonio Silva）的大意传球被米考塔泽（Mikautadze）断下，后者将球传给锋线搭档克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia），让这名那波利（Napoli）边锋冷静推射破门。

葡萄牙虽然全场控球率达到73%，射门次数也比格鲁吉亚多出15次（22对7），但就是欠缺临门一脚。安东尼奥·席尔瓦下半场还犯错送出罚球，让米考塔泽在第57分钟一蹴而就，目前以三球排名射脚榜第一。

米考塔泽射入罚球后，做出逗趣庆祝动作。（路透社）

格鲁吉亚最终积四分，成为四个成绩较佳的小组第三之一，晋级16强。主帅萨尼奥尔（Sagnol）说：“当你是支小球队时，你知道你没什么可输的。我们在比赛前唯一说的是，无论发生什么，我们要不留遗憾。”

土耳其绝杀捷克 红黄卡数为欧锦赛之最

土耳其和捷克球员赛后发生冲突。裁判科瓦奇斯（绿衣）出示红卡将捷克前锋佐里（19号）罚下。（法新社）

同组另一场比赛场面火爆，裁判一共出示了两张红卡和16张黄卡，成为欧锦赛历史之最。土耳其依靠队长恰尔汗奥卢（Calhanoglu）的大力低射和前锋托松（Tosun）下半场补时第四分钟的绝杀球，以2比1战胜只剩九人作战的捷克。

捷克中场巴拉克（Barak）早在第20分钟就两黄变一红被罚下。两队在赛后也发生冲突，捷克前锋佐里（Chory）染红，多名球员也得到黄卡。

恰尔汗奥卢则因早前抗议捷克中场绍切克（Soucek）在第66分钟的进球，也得到本届比赛个人第二张黄卡，将缺席对垒奥地利的16强赛。