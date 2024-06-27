法国球员再闪耀NBA选秀大会 包揽状元和榜眼签

本届选秀大会前10球员中有三人来自法国，成为NBA历史上非美国籍的同国球员入围最多的一次。

（纽约法新电）法国球员连续两年扬威美国职业篮球联赛（NBA）选秀大会，19岁前锋里萨彻（Risacher）被亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）以第一顺位选上，继去年的同胞文班亚马（Wembanyama）后成为另一名拿下状元签的法国球员。另一名法国球员萨尔（Sarr）也被华盛顿巫师（Washington Wizards）第二顺位选上，成为选秀榜眼。

这不仅是法国球员首次在选秀大会上同时囊获状元与榜眼签，加上以第六顺位被夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）拿下的萨隆（Salaun）在内，这是NBA史上首次有三名非美国国籍的同国球员，成为选秀前10。

身高2米06的里萨彻在本地时间星期四（6月27日）举行的年度选秀大会成为状元后说：“你知道的，这是一种祝福，很激动。（我）相当激动，现在有很多感觉和情绪，我不知道该说什么，但真的很特别。

“三年来，我经历了一切，我的家人都在这里。我很开心，这太神奇了。”

里萨彻（右）中选后，与NBA总裁肖华握手合影。（路透社）

里萨彻今年率领法国球会布尔格（JL Bourg）夺得欧洲次级赛事欧洲杯的亚军，并成为拿下欧洲杯潜力之星奖第二年轻的球员。他也拿到2023-24赛季法国联赛最佳年轻球员奖，在场均22分钟的上场时间内得到10.1分和3.8个篮板。

萨尔当选榜眼 哥哥在雷霆效力

同样19岁，身高2米13的中锋萨尔上赛季则是在澳大利亚国家篮球联赛的珀斯野猫（Perth Wildcats）打球。在这之前，他曾在皇家马德里（Real Madrid）少年队和美国Overtime Elite少年联赛各打了两年球。

萨尔在澳大利亚国家篮球联赛中灌篮。（法新社）

他也是NBA俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）中锋奥利维尔·萨尔（Olivier）的弟弟。他说：“他（哥哥）和我分享了很多，我所学的一切都是通过他的。他把他所有的知识传授给我，有他这样的人在我身边相当特别。”

第三顺位的探花签则由肯塔基大学的控卫谢泼德（Sheppard）拿下，他被休斯敦火箭（Houston Rockets）选中。刚在星期一（24日）迎来20岁生日的谢泼德在大学联赛场均得到12.5分、4.5次助攻、4.1个篮板和2.5个抢断。他52.1%的三分球命中率，也在大学联赛中排名第一。

谢泼德成为选秀探花，加入休斯敦火箭。（法新社）

詹姆斯大儿子首日落选

洛杉矶湖人（LA Lakers）球星“詹皇”詹姆斯（LeBron James）的19岁大儿子布朗尼（Bronny James）在首日的选秀大会中没有进入前30顺位。他预计将在星期五（28日）举行的次轮选秀中，成为28名中选者之一。

19岁的布朗尼效力于南加利福尼亚大学，场上位置是控卫，上赛季25次登场，场均得到4.8分、2.8个篮板和2.1次助攻。詹皇曾表示，希望下赛季能和儿子一起打球。