欧锦赛小组赛结束 格鲁吉亚奥地利令人刮目相看

格鲁吉亚和奥地利在本届欧锦赛小组赛的表现让人惊喜，热门队当中只有西班牙和德国表现出了应有的水平。

2024年欧锦赛小组赛本地时间星期四（6月27日）结束，16强球队也已全部诞生。哪些球队的表现令人刮目？哪些热门球队的表现又叫人失望？

或许大家的选择会略有不同，但在最令人失望热门球队中，相信英格兰和法国一定榜上有名；至于最令人刮目的球队，则一定少不了格鲁吉亚和奥地利。

初战大赛即闯淘汰赛 格鲁吉亚创历史

格鲁吉亚是本届欧锦赛世界排名最低的球队（第74名），加上是首次征战国际大赛，因此许多人认为，他们此趟德国行主要是来陪跑的。

尽管他们在序幕战败给了土耳其，但次仗踢和捷克，以及上仗2比0击败葡萄牙，却让他们以四支战绩最佳小组第三名球队的身份，顺利搭上16强末班车。

虽说葡萄牙当时收起了大批主力，但罗纳尔多（Ronaldo）依旧首发，而就算是葡萄牙二队，也有许多效力于欧洲顶尖球会的球员。

欧锦赛前，2022-23赛季协助那波利（Napoli）夺得意甲冠军的大功臣克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia），或许是大家唯一认识的格鲁吉亚球员，但现在大家肯定也注意到了另一名前锋米考塔泽（Mikautadze）和门将马马尔达什维利（Mamardashvili），因为前者目前在射脚榜上以三球领跑，后者则以20次扑救占据门将之首。

力压法荷领跑 奥地利令人惊艳

奥地利虽不算大赛新客，但在欧锦赛走得最远的一次也只是上届的16强，本届至少扯平了最佳成绩。

虽然他们两届的小组赛成绩都是二胜一负，但面对荷兰这个相同的对手，三年前落败的他们这次却成了赢家，而且也仅以乌龙球败给法国。当然，最了不起的是他们在这个死亡之组中名列前茅。

在拥有“高位压迫战术（Gegenpress）之父”之称的德国籍主帅朗尼克（Rangnick）的调教下，奥地利现已变得敢拼敢抢。根据Opta数据，他们是本届欧锦赛24队中，在每次防守允许对手传球次数第二少的球队，仅次于德国，这显示他们丢球后抢回球权的强大能力。

作为上赛季的英超年度最佳球员，英格兰前锋福登至今却颗粒无收。（路透社）

英格兰令人昏昏欲睡

正所谓希望越大，失望越大，英格兰估计就是给人这种感觉吧！

由于在2018年世界杯和上届欧锦赛分别闯入半决赛及决赛，加上这次的名单中除了有一向可靠的队长凯恩（Kane）外，还有“新鲜出炉”的英超和西甲年度最佳球员福登（Foden）和贝林厄姆（Bellingham），英格兰在本届欧锦赛自然被寄予厚望，因此他们在三场小组赛只进两球，完全说不过去。

欧洲足联的比赛数据也显示，英格兰是尝试射门次数第五少的球队，难怪几乎每场比赛都让人看得昏昏欲睡，即便以小组头名晋级，但一胜二和两个进球的表现，还是引来了球迷的一片骂声。

姆巴佩至今只为法国攻入一个罚球。（法新社）

法国进球无力

法国的情况和英格兰类似，都是在备受看好的情况下，表现远远低于预期。

虽然他们在尝试射门和进攻数上都高居第四，但他们最终却交出了和英格兰一模一样的成绩，可见他们不是战术保守，而是进球无力。

在那两个进球当中，有一球来自姆巴佩（Mbappe）的罚球，另一个则来自奥地利的乌龙球，意味着这支2018年世界杯冠军至今还没有从运动战中进球。这与他们在上届世界杯横扫16球入账，形成了强烈对比。

而正因为在最后一场小组赛遭波兰踢和，奥地利则爆冷战胜了荷兰，法国最终只能以D组副盟身份出线，16强将迎战前世界第一比利时。

比利时浪费好签

说到比利时，他们也是另一支令人失望的球队，明明抽到好签，同组的罗马尼奥、乌克兰及斯洛伐克都是世界排名20以外的球队，但他们却只能以一胜一和一负的战绩排名小组第二，以致必须提前与法国上演强强对决。

总的来说，迄今热门队中只有东道主德国和西班牙表现出了应有的水平。葡萄牙虽以F组头名锁定16强资格，但败给格鲁吉亚，绝对是一个污点；而卫冕冠军意大利在三场小组赛中只战胜阿尔巴尼亚，表现同样让人难以信服。