湖人选中詹姆斯之子 NBA下赛季或首现父子档

洛杉矶湖人队以55顺位选中詹姆斯长子布朗尼，如父子同时上场将创NBA联赛历史。

（洛杉矶综合电）新加坡时间星期五（6月28日）早上，洛杉矶湖人队（LA Lakers）在美国职业篮球联赛（NBA）2024年选秀大会中，用55号签在第二轮选中布朗尼·詹姆斯（Bronny James）。湖人球星勒布朗·詹姆斯（Lebron James）有机会与其长子布朗尼搭档为队友，如果在新赛季同时上场，将会是创造联盟历史。

父子并肩作战，并非板上钉钉，父亲勒布朗与湖人的合同将于下星期到期，可以选择加盟新的球队，而布朗尼也有可能被交易至其他球会。

勒布朗·詹姆斯望与儿子同场竞技

勒布朗和布朗尼如果同时上场，将成为NBA历史上第一对同时出场的父子组合。虽然19岁的布朗尼作为新秀出场，时间将较少，但依旧会成为联赛历史性的时刻。2023年1月，现年39岁的勒布朗接受采访时说：“我想要和我的儿子布朗尼同场竞技，这肯定是最理想的情况。”

布朗尼在收到湖人队总经理佩林卡（Pelinka）电话时，正与父亲和家人在纽约一家餐厅，得知这个消息后， 勒布朗与家人及朋友举杯庆祝。

勒布朗当年以19岁之龄开始他的NBA生涯，并在2004年获颁最佳新秀奖，其妻子萨瓦纳·詹姆斯（Savannah James）在同年10月生下布朗尼。

布朗尼在17岁时代表洛杉矶塞拉峡谷中学(Sierra Canyon School)征战高中篮球联赛，因其父亲是NBA伟大球星而备受关注。去年，布朗尼入学南加州大学（USC）为校队“特洛伊人”（Trojans）出战，8月训练时心脏骤停，被送入重症监护室。虽在2023年11月份获准重返球队，但作为后卫的他只贡献场均4.8分、2.8个篮板，以及2.1次助攻。

NBA子承父业不少见 同场竞技却是首遭

父子都在NBA打球并不少见，联赛历史中约有100多对，但都是在父亲退役至少五年之后儿子才加入联赛。子继父业中出名的有戴尔·柯里（Dell Curry）在2002年退役，其儿子斯提芬·柯里（Stephen Curry）在2009年进入联盟。已故传奇球星乔·布赖恩特（Joe Bryant）在1983年离开联赛，儿子科比·布赖恩特（Kobe Bryant）在1996年加入NBA大家庭。

今年12月将年满40岁的勒布朗将在今年10月份开启自己在NBA的第22个赛季，已拿下四次联赛冠军，且在去年2月8日超越名宿贾巴尔（Jabbar）成为联赛历史得分王。能有机会与儿子同场竞技，勒布朗长期保持健康的状态是重要因素之一。

湖人队在上个赛季季后赛首轮出局，星期二（25日）签下雷迪克成为球队新主帅以求改变。布朗尼被湖人选中后，有机会在7月12日开始的夏季联盟（Summer League）出场。