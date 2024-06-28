欧锦赛进入淘汰赛 英格兰苦练点球

（盖尔森基兴综合电）欧锦赛进入淘汰赛阶段，英格兰后卫格伊（Guehi）透露，球队正在苦练点球。

熟悉“三狮军团”英格兰队的人应该都知道，点球是他们在大赛中的梦魇，历来九次在大赛中踢点球有七次落败。

在1996年欧锦赛复赛点球淘汰西班牙后，英格兰到了半决赛却以点球败给德国。之后，他们更是创造了大赛点球四连败（1998年世界杯、2004年欧锦赛、2006年世界杯、2012年欧锦赛）的尴尬纪录，直到2018年世界杯才在16强对垒哥伦比亚时打破魔咒。

由于他们隔年又在欧洲国家联赛的季军战中以点球淘汰瑞士，因此大家都以为都他们已彻底摆脱了点球厄运。岂料上届欧锦赛，他们又在决赛中以点球败给意大利，以致痛失自1966年世界杯以来再夺得大赛冠军的大好机会。

当被问及英格兰队现在是否在苦战点球时，格伊直言：“是的，我们在这方面做了很多功课。为此做好准备是很重要的。”

另一名后卫孔萨（Konsa）则说：“这（练习点球）是我们一直在做的事情，不论晋级与否。

“我们没去想星期天是否会进入点球大战，但如果真的走到那一步，我们已做好充分准备。”

尽管英格兰因战术保守，三场小组赛只进两球而引起球迷的不满，但他们还是顺利以小组盟主身份晋级16强。更重要的是，他们进入到相对容易的下半区，在决赛之前都不会碰上德国、西班牙、葡萄牙和法国这些传统劲旅。

他们将在新加坡时间下星期一（7月1日）凌晨的16强赛对阵斯洛伐克，若晋级则可能再战意大利。