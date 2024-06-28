被瑞士逼平敲警钟 德国欧锦赛迎战丹麦不容大意

德国曾在1992年欧锦赛决赛因轻敌而不敌丹麦丢冠，当时的德国主帅福格茨在赛前警告现在的这支球队不能重蹈覆撤。

欧洲足球锦标赛东道主德国本地时间星期天（6月30日）凌晨将在16强赛对垒丹麦，尽管前者略被看好，但也必须提防重演上一场险些不敌瑞士的戏码。

德国在首两场小组赛展现强势，战胜苏格兰和匈牙利，但他们上一仗必须依靠替补前锋菲尔克鲁格（Fuellkrug）在下半场补时阶段的进球，1比1逼平瑞士才免于败仗。虽然德国拿到A组第一，但势头有些回落。

这场和局犹如敲响警钟，让东道主对垒和瑞士一样难缠的丹麦也不能掉以轻心，况且历史上他们就曾因轻敌而败给丹麦。

丹麦在1992年的欧锦赛以黑马姿态，在决赛击败德国夺冠。当年的德国主帅福格茨（Vogts）日前就在专栏文章中坦言，所有球迷当时都认为德国胜券在握，一些球员也有这样的想法，结果他们输掉比赛。“德国现在不应该再犯这个错误，和瑞士的比赛是一个重要的警告。”

德国双中卫一伤一停赛

德国后卫乔纳森·塔赫（右）本场被禁赛，其后卫搭档吕迪格（左）也因为受伤上阵成疑。（路透社）

在三场小组赛派出同样首发阵容的德国主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann），本场将被迫作出调整。对垒瑞士的比赛，中后卫乔纳森·塔赫（Jonathan Tah）得到本届赛事的个人第二张黄卡，因此将停赛一场。其位置将由多特蒙德（Dortmund）的施洛特贝克（Schlotterbeck）顶上。

另一名中后卫吕迪格（Rudiger）也因为腿筋受伤，上阵成疑。施洛特贝克早前受访时期盼吕迪格能赶得上比赛。如果吕迪格未能上阵，斯图加特（Stuttgart）队长安顿（Anton）或将得到机会。

在锋线上，同样来自多特蒙德、已经两次替补建功的菲尔克鲁格是否应取代目前进一球的哈弗茨（Havertz）首发上阵，也是纳格尔斯曼要考量的问题。本场比赛将在多特蒙德主场西格纳伊度纳公园球场（Signal Iduna Park）进行，相信将让菲尔克鲁格和施洛特贝克更有动力。

对于之前无法首发上阵，德国替补奇兵菲尔克鲁格（9号）并不介意，表示球队荣誉比个人重要。（法新社）

丹麦球风和瑞士类似 放眼狙击东道主

丹麦在上届欧锦赛勇闯半决赛拿到第四名，本届小组赛虽然只是以三连平晋级，但依旧球风顽强。

丹麦队内也有几名目前或曾在德甲联赛踢球的球员，包括两名前锋约纳斯·温（Jonas Wind）和波尔森（Poulsen），以及中场德莱尼（Delaney）等。

波尔森说：“我们（和德国）曾交手，平分秋色。当然我们也看见瑞士怎么做到的，我们认为我们和瑞士球风类似，那是一场好比赛。”

两队多年来的交锋比分差距很少在两球或以上，最近四场比赛德国取得一胜三平，最后一次交手是在三年前的友谊赛，1比1踢和，因此丹麦绝对有能力给德国造成麻烦。

丹麦在三场小组赛只进两球，且都由中场球员贡献。面对实力更强的德国，效力于曼联的前锋霍伊伦德及其搭档必须更加努力。（法新社）

按照前几场的排兵布阵，波尔森料继续先居替补，约纳斯·温将和曼联（Manchester United）前锋霍伊伦德（Hojlund）组成双箭头，并得到另一名曼联大将埃里克森（Eriksen）的支援。德莱尼将取代累积两黄被停赛，在对垒英格兰时远射进球的尤尔曼德（Hjulmand）。