巴拿马爆冷力挫美国 乌拉圭五球大胜美洲杯八强在望

（亚特兰大综合电）美洲杯足球赛在新加坡时间星期五（6月28日）上午进行了C组第二轮赛事，东道主美国在早早就10人作战的情况下，1比2被巴拿马逆转，出线形势不容乐观；乌拉圭则5比0大胜玻利维亚，晋级八强十拿九稳。

效力于尤文图斯（Juventus）的美国中场蒂莫西·维阿（Timothy Weah）在第18分钟因为拳击巴拿马球员米勒（Miller）头部，被裁判红卡罚下，导致世界排名第11的美国陷入被动。

维阿（21号）因一时冲动被罚下，让美国吞下败果。（法新社）

尽管美国还是在第22分钟由巴洛贡（Balogun）的世界波先声夺人，但最终难挡巴拿马（世界排名第43）的攻势，后者在第26和第83分钟由布莱克曼（Blackman）和法哈多（Farjado）破门得分，反败为胜。

巴拿马的卡拉斯奎拉（Carrasquilla）第88分钟从背后故意踢倒美国队长普利西奇（Pulisic）也被罚下，不过美国无法在余下时间扳平比分，最终吞败。这也是美国继去年的中北美洲及加勒比金杯半决赛点球战后，再次输给巴拿马。

美国和巴拿马目前都取得一胜一负，不过巴拿马末轮迎战垫底的玻利维亚胜望较高，美国末轮则必须战胜二连胜的领头羊乌拉圭才有晋级机会。

维阿一时冲动换来的红卡让球队吞下败果，他在赛后于社交媒体上发文道歉。值得一提的是，他是利比里亚前总统、1995年金球奖得主乔治·维阿（George Weah）的儿子。

另一方面，乌拉圭凭借佩莱斯特里（Pellistri）、努涅斯（Nunez）、阿劳霍（Araujo）、巴尔韦德（Valverde）和本坦库尔（Bentancur）各进一球，5比0横扫玻利维亚，末轮只要不输给美国就能获得八强资格。即使他们输给美国，由于巨大的净胜球优势，乌拉圭晋级预料也不成问题。