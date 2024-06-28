欧锦赛16强对阵瑞士 意大利要取胜不易

卫冕冠军意大利将在本地时间星期天（6月30日）凌晨的欧锦赛16强赛与瑞士争夺复赛资格，主帅斯帕莱蒂（Spalletti）希望球员们能拿出更好的表现。

意大利在对阵克罗地亚的最后一轮小组赛，可谓惊险过关，到了最后伤停补时阶段才凭借少有人知的扎卡尼（Zaccagni）进球，把比分扳为1比1，最终以小组第二艰难晋级16强。

斯帕莱蒂在接受采访时，就批评球员们在对阵克罗地亚时过于胆小，但同时也认为球队已经渐入佳境，并大力抨击向球员施压的媒体及球迷。

意大利状态低迷 瑞士展现极佳状态

意大利截至目前的欧锦赛表现并不理想，尤其与上届夺冠时的表现相比，确实有不小的差距。

在上届欧锦赛表现出色的两名防线大将基耶利尼（Chiellini）和博努奇（Bonucci）都已退役，导致本届的意大利在防守方面十分不稳定，三场小组赛都无法保持城门完璧。要知道，意大利在上届欧锦赛的三轮小组赛全部零封对手，差距显而易见。

瑞士则展现极佳的状态，不仅在小组赛保持不败，而且在对阵传统劲旅“日耳曼战车”德国时一路领先，直到最后的伤停补时阶段才被扳平至1比1。

由雅金（Yakin）领军的瑞士除了有莱沃库森（Leverkusen）中场扎卡（Xhaka）、国际米兰（Inter Milan）门将索默（Sommer），以及曼市（Manchester City）后卫阿坎吉（Akanji）之外，还有数名效力于意甲和德甲的球员，实力绝对不容小觑。

尽管如此，扎卡尼却认为接下来与瑞士的比赛将是很好的考验。

他说： “我们已经研究很多瑞士的比赛录像。他们是一支很紧凑的队伍，有很好的团队意识，想要击败他们，就必须拿出最好的表现。”

意大利虽是上届冠军，但两队近两次交手都以和局收场。论状态，瑞士也略胜一筹，意大利预计将面临一场苦战。