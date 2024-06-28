我国羽将郑加恒美国公开赛进复赛 首闯300赛八强

我国男子羽毛球好手郑加恒在本地时间星期五（6月28日）凌晨的美国公开赛（超级300赛）16强赛上，以2比1逆转击败来自日本的赛会第五种子球员大林拓真，生涯首次闯入该级别赛事的八强之林。

目前世界排名第52的郑加恒此战首局一路领先，但在16比15领先时被对手连夺五分，最终以18比21丢失首局。

第二局再战，士气高涨的大林拓真开局便打出9比3的强劲势头，但郑加恒凭借顽强的意志力逐渐追回比分，并以21比18艰难赢下第二局。

双方到了第三局比分交替上升，不过郑加恒在6比8后突然发威，打出一波12比2的得分潮，最终以21比13击败世界排名第32的对手，得以在这场历时一个多小时的激烈比赛笑到最后。

值得一提的是，郑加恒在此前的32强赛中，同样是在先丢一局的情况下逆转击败印度选手谢蒂，以18比21、21比12、21比12惊险过关。

郑加恒是我国羽毛球次号男单，曾在2021年越南东运会获得男单铜牌，以及四次在国际挑战赛级别赛事获得亚军。

他最后一次参加的超级300赛事是今年3月底的西班牙大师赛，当时他的16强对手是台湾名将周天成，结果23岁的他在手握四个赛点的情况下被对方逆转，最终以1比2遗憾出局。

对于这次的突破，郑加恒说： “我很开心能首次晋级超级300赛事的八强，我赛前没有想太多，只是想发挥出最佳水平。希望今年能闯入前32（世界排名）。”

郑加恒的下一个对手是世界排名第114的台湾选手廖倬甫，有望进一步刷新自己的最佳战绩。