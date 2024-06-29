哥伦比亚二连胜进美洲杯复赛 巴西轻取巴拉圭获首胜

（格伦代尔综合电）哥伦比亚星期五（6月29日）在美洲杯以3比0轻取哥斯达黎加，率先从D组出线。同组的巴西也以4比1大胜巴拉圭，取得在本届赛事的首场胜利。

利物浦球星迪亚斯（Diaz）在31分钟操刀的罚球，为哥伦比亚首开纪录。第59分钟，较早时浪费一个黄金进球机会的中卫桑切斯（Sanchez）以头球破门。射脚科尔多瓦（Cordoba）则在三分钟后单刀赴会进球，将比分锁定在3比0。

经此一役，哥伦比亚以两仗全胜积六分，夺得了复赛资格，同时也将不败战绩延长至25场。他们只要在末轮仗中不输给巴西，就能以小组盟主的身份出线。

在另一场比赛中，皇家马德里（Real Madrid）前锋维尼修斯（Vinicius）在上半场梅开二度，协助巴西以4比1大胜巴拉圭。

皇马前锋维尼修斯梅开二度，是巴西战胜巴拉圭的功臣。（法新社）

巴西主帅多里瓦尔（Dorival）赛后谈到这名状态大好的球星时说：“他今天扮演了很重要的角色。他踢了一场几乎完美的比赛，创造了很好的情况和机会。他充满活力、非常高效、直接，与其他球员配合默契，他的能力很强。”

巴拉圭目前两仗皆败，已经遭淘汰出局。巴西在上一场比赛0比0闷和哥斯达黎加，这次终于取得本届美洲杯首胜。尽管目前积四分的他们只要在下一场比赛中踢和哥伦比亚就能晋级，但相信巴西还是会卯足全力，争取以小组第一出线。