我国羽将郑加恒美国公开赛挺进四强 继续刷新个人最佳成绩

我国羽毛球次号男单郑加恒在新加坡时间星期六（6月29日）凌晨举行的美国公开赛（超级300赛）复赛中，以16比21、21比6、21比17逆转战胜台湾选手廖倬甫，杀进四强之林，继续刷新自己在巡回赛的最佳成绩。

在前一天的16强赛击败来自日本的赛会第五种子球员大林拓真后，郑加恒职业生涯首次闯进了该级别赛事的八强之林。

郑加恒虽是2021年越南东运会的男单铜牌得主，并四次在较低级别赛事中获得亚军，却从未在超级300赛中走得那么远。

连续三场上演翻盘戏码

在上仗爆冷击败世界排名第32的大林拓真后，世界排名第52的郑加恒复赛迎来了世界排名第114的廖倬甫。郑加恒延续了上仗先衰后盛的戏码，在16比21丢掉首局后，以21比6强势拿下第二局，最终在决胜局以21比17获胜，锁定半决赛资格。

尽管郑加恒在第三局的表现没有第二局强势，仍全程处于领先，一上来就连夺五分，17比10则是差距最大的一次。

这场胜利也让原本在交手纪录以1比1持平的两人分出高下。

不得不提的是，这已是我国羽将连续三场比赛上演翻盘好戏。他在32强赛以18比21、21比12、21比12逆转战胜印度选手谢蒂；16强赛对垒大林拓真时则同样在首局以18比21输球后，以21比18、21比13实现翻盘。

郑加恒将在星期天（30日）凌晨对垒另一名日本球员田中湧士。田中湧士与郑加恒的世界排名接近，前者世界排名第54位。两人上一次交手是在去年的越南公开赛（超级100赛），郑加恒当时以2比0拿下对手。