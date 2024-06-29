球迷闹事打破欧锦赛平静 克罗地亚足总遭罚逾10万欧元

（莱比锡路透电）克罗地亚球迷在对阵意大利的欧锦赛小组赛中闹事，出动警方逮人。克罗地亚足总星期五（6月28日）遭到欧足联控制、道德和纪律机构罚逾10万欧元（约14万5000新元）。

在星期一（24日）举行的欧锦赛B组第三轮出线生死战中，克罗地亚虽在下半场凭借中场核心莫德里奇（Modric）补射破门1比0领先意大利，但在伤停补时最后阶段，意大利球员扎卡尼（Zaccagni）读秒绝平，克罗地亚最终遭淘汰。

这场在莱比锡举行的比赛气氛与这座城市之前举行的两场比赛形成鲜明对比。相比之前和平欢庆的气氛，克罗地亚球迷在球场内点燃了数个照明弹，并多次将塑料杯扔进球场。

多名克罗地亚球迷将啤酒塑料杯丢进足球场。（法新社）

克罗地亚足总在声明中说：“克罗地亚足总因在克罗地亚对垒意大利比赛中，一些克罗地亚球迷投掷物品（4万5000欧元）、点燃照明弹（3万欧元）和不当行为（3万欧元）而被罚款10万5000欧元。”欧足联方面目前尚未正式宣布制裁。

莱比锡警方在克罗地亚对意大利的比赛日逮捕了好些球迷，并将克罗地亚球迷中的闹事者拘留至比赛结束。

警方指出，约20名克罗地亚球迷比赛结束后攻击意大利球迷，其中两人须要住院治疗。警方拘留了11名克罗地亚和波黑嫌犯，他们因造成严重人身伤害而受到调查。

莱比锡此前曾主办过葡萄牙对捷克和法国对荷兰的比赛。警方表示，在这些比赛期间没有逮捕任何人，当地星期二（7月2日）将举办最后一场比赛，届时奥地利将在16强赛对阵土耳其。