不再让格鲁吉亚爆冷 西班牙精力充沛放眼欧锦赛八强

西班牙是本届欧锦赛状态最出色的球队，经过上轮小组赛让多数主力轮休后，应该不会再让格鲁吉亚有爆冷的机会。

展现夺冠气势的“斗牛士”西班牙，本地时间星期一（7月1日）凌晨将在欧洲足球锦标赛16强赛对垒爆冷出线的格鲁吉亚，晋级八强预料不成问题。

西班牙早前在有死亡组之称的B组赛里三战全胜，先后面对世界杯季军克罗地亚、上届欧锦赛冠军意大利都取得压倒性优势，最后一轮在轮换10人的情况下依旧拿下阿尔巴尼亚，三战保持零丢球，是小组赛状态最好的球队。

首次参赛的格鲁吉亚在小组赛末轮爆冷以2比0战胜葡萄牙，创历史晋级16强赛，令主帅萨尼奥尔（Sagnol）称他们已经是超额完成任务。他们在本场轻装上阵的情况下，只要能踢出自己的足球，相信就已经能够交代。

而有了葡萄牙的前车之鉴，西班牙不会让对手再爆冷。球队一众主力佩德里（Pedri）、卡瓦哈尔（Carvajal）、莫拉塔（Morata）等上仗都有了充分休息，中场大将罗德里（Rodri）也将解禁归队。通过上演两翼齐飞，打爆意大利的两名边路快马尼科·威廉姆斯（Neco Williams）和亚马尔（Yamal）相信也将回归。

场上踢球场下做功课 亚马尔通过中学考试

其中年仅16岁的巴塞罗那小将亚马尔早前因踢球表现出色之余，还要在场下做功课引起了热议。他日前在德国也收到了自己中学考试通过的好消息，因此可以心无旁贷地在场上拼搏。

亚马尔在当地时间星期四（27日）受访时说：“我在手机上看到了成绩，说我通过了考试，所以我关掉了应用程序，打电话给妈妈告诉她这个消息。”

面对下一场对格鲁吉亚的“考试”，亚马尔说：“如果他们把我们淘汰出局，所有我们在小组赛做的将毫无用处。我们之前曾和他们踢过球，但我们知道这不会是相同的比赛。”

两队在本届欧锦赛外围赛同组，西班牙在两次交锋中取得全胜，更在客场7比1痛宰对手。那场比赛也是亚马尔的国家队首秀，他攻入一球，成为西班牙历来最年轻的上场球员及进球者。他如今也放眼成为欧锦赛历史上最年轻的进球者。

格鲁吉亚双子星包办球队四进球

西班牙在外围赛中拿到小组第一，晋级欧锦赛；反观格鲁吉亚只取得小组第四。不过他们在欧洲国家联赛表现出色，通过附加赛击败卢森堡和希腊，拿到了欧锦赛资格。

球员时代曾在德国豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）效力长达10年的萨尼奥尔说：“晋级欧锦赛对我来说，和我随拜仁赢得欧冠冠军（2001年）一样意义重大。我把这视为冠军，这是我作为主帅的首个奖杯。”

克瓦拉茨赫利亚（左）上一场攻破葡萄牙球门后，和队友米考塔泽兴奋庆祝。（法新社）

如果要再次上演“小刀锯大树”的戏码，攻破西班牙的稳固防守，格鲁吉亚必须倚靠前锋米考塔泽（Milkautadze）和边锋克瓦拉茨赫利亚（Kvaratskhelia）的表现。

两人包办了格鲁吉亚小组赛的四个进球，前者进了三个（两个是罚球），目前出乎意料地占据射脚榜第一。米考塔泽也在上仗助攻有“克瓦拉多纳”之称，效力于那波利（Napoli）的克瓦拉茨赫利亚攻破葡萄牙球门。

格鲁吉亚门将马马尔达什维利（Mamardashvili）在小组赛做出了多达20次扑救，是所有门将中最多的。这名效力于西甲联赛巴伦西亚（Valencia）的门将可说是很熟悉西班牙队，他的表现同样关键。