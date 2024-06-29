牙买加飞人汤普森跑出两年来最快百米成绩获奥运资格

（金斯敦综合电）牙买加男女飞人汤普森（Thompson）和谢莉卡·杰克逊（Shericka Johnson）本地时间星期六（6月29日）分别在牙买加全国田径锦标赛暨巴黎奥运选拔赛的百米短跑项目中夺冠，拿到奥运资格。前者更以9秒77，创下两年来世界最快成绩。

22岁的汤普森的成绩比肯尼亚选手欧曼亚拉（Omanyala）两个星期前跑出的9秒79快出0.02秒，是自2022年以来的最快成绩，排在历史个人最佳时间的第九位。

这场全国锦标赛，也是他去年9月在美国尤金参加钻石联赛总决赛，并得到第四名后的首项比赛。他早前在预赛和半决赛，分别跑出9秒82和9秒84。

23岁的塞维尔（Seville）跑出9秒82拿下亚军；季军由22岁的布莱克（Blake）以9秒92拿到。两人都拿下奥运资格。

女子100米短跑方面，两届200米世界冠军和两届100米世界亚军谢莉卡以10秒84封后。这名在东京奥运拿下百米铜牌的29岁好手，将和19岁小将蒂亚·克莱顿（Tia Clayton，10秒90），以及37岁的北京和伦敦奥运百米金牌得主谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce，10秒94）代表牙买加参加巴黎奥运。

里约热内卢和东京奥运女子100米和200米短跑金牌名将、32岁的伊莱恩·汤普森（Elaine Thompson-Herah）本月初因为跟腱撕裂放弃参赛，无缘卫冕这两枚奥运金牌。