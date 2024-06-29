斯洛伐克并非省油灯 英格兰谨防冰岛惨案再发生

斯洛伐克虽从未晋级过欧锦赛复赛，但他们在本届欧锦赛序幕战爆冷打败前世界第一的比利时，英格兰务必提高警惕。

以小组第一的身份进入淘汰赛，却还是引来了自家球迷的一片骂声，“三狮军团”英格兰估计是本届欧锦赛唯一遭受到如此对待的球队，但球迷的愤怒也不是没有理由的。

拥有本届欧锦赛最昂贵的阵容，尤其是四大进攻主力凯恩（Kane）、贝林厄姆（Bellingham）、萨卡（Saka）和福登（Foden）上赛季在球会各自精彩，一共轰进了114个球，但三狮军团在三场欧锦赛小组赛却只进两球，这实在说不过去，也难怪球迷在球队上仗闷和斯洛文尼亚，以小组头名出线后，仍对主帅索思盖特（Southgate）嘘声相送，甚至向他扔掷塑料杯泄愤。

索帅是否会顺从民意改变阵容？

一般来说，球队到了淘汰赛都会踢得更加谨慎，但考虑到球迷已怨声载道，就不知道“索帅”在下星期一（7月1日）凌晨的16强赛面对斯洛伐克，是否会继续保守作战，还是会顺从民意，对首发阵容做出大胆的改革？

倘若他真的决定在锋线上做出调整，相信目前效力于纽卡斯尔（Newcastle）的戈登（Gordon）会是个不错的选择。

戈登在受访时也毛遂自荐说：“我主要的强项是我非常直接。我显然速度很快，所以我对任何对手来说都是噩梦。

“考虑到我们拥有的球员，像凯恩这样喜欢回撤的球员，我认为我将能为球队增添不一样的元素。”

曼联（Man Utd）小将迈努（Mainoo）和上赛季在切尔西（Chelsea）表现出色的帕尔默（Palmer）上仗替补上场都有亮眼的演出，本仗说不定也能获得首发机会。

斯洛伐克序幕战爆冷胜比利时

斯洛伐克虽是凭借四支战绩最佳小组第三名球队的身份锁定16强席位，但他们在本届欧锦赛序幕战以1比0力擒“欧洲红魔”比利时，已让人留下深刻印象。

事实上，英格兰在小组赛的表现甚至让斯洛伐克看到了希望。效力于巴黎圣日耳曼（PSG）的斯洛伐克队长兼后卫什克里尼亚尔（Skriniar）在受访时说：“他们有很多超级巨星，但我们从一些小组赛中看到，他们还不在最佳状态，所以这可以是我们的一个契机。如果我们踢得像一个团队，我希望也相信我们能够击败他们。”

斯洛伐克队长什克里尼亚尔认为，英格兰还不在最佳状态，他们有望趁虚而入。（法新社）

什克里尼亚尔同时也意识到，英格兰面对着巨大的压力，并认为这对斯洛伐克来说，可能是个优势。

三狮军团的压力不止在于他们在小组赛只进两球，还有他们在淘汰赛进入到相对容易的半区，在决赛之前不会碰上西班牙、德国、葡萄牙、法国和比利时等老牌劲旅，因此一般认为，要是他们无法走到决赛就算失败。

虽说英格兰在上届欧锦赛也是在小组赛只进两球的情况下，一路杀进决赛，不过他们现在的情况也让人想起了2016年欧锦赛。当时他们同样以五分晋级淘汰赛后，被分入相对容易的半区，但令人万万没想到的是，他们在16强赛就遭遇噩梦，1比2不敌首次亮相欧锦赛正赛的冰岛。那场败仗可说是让他们颜面无存，也堪称是英格兰队史的最大耻辱。

倘若能顺利晋级下一圈，英格兰极有可能对上在上届欧锦赛让他们痛失冠军的意大利，但在考虑复仇之前，英军必须得先通过斯洛伐克这关。