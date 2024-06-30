硬碰欧锦夺冠热门葡萄牙 斯洛文尼亚盼再创佳绩

夺冠热门球队葡萄牙将在本地时间星期二（7月2日）凌晨的欧洲足球锦标赛次圈赛，对垒首次踢入淘汰赛的斯洛文尼亚，力争复赛资格，后者则希望再创队史佳绩。

在外围赛踢出全胜的完美战绩后，葡萄牙很理所当然地被视为夺冠大热门，然而他们除了在对垒小组最强对手土耳其时的表现叫人信服外，对垒捷克与首次参加大赛的格鲁吉亚表现都叫人失望。

这两场比赛，主帅马丁内斯（Martinez）都布置了3-5-2阵型，而三球大胜土耳其的阵型则是4-3-3，显然葡萄牙球员对于3-5-2的阵型陌生又挣扎。

在今年3月的友谊赛上，斯洛文尼亚曾以2比0胜过葡萄牙，这也是葡萄牙继2022年卡塔尔世界杯复赛不敌摩洛哥后的首场败仗。更巧的时，该场比赛葡萄牙也是排出3-5-2的阵型。

马丁内斯在本次比赛的排阵用人备受诟病。（法新社）

马丁内斯对主力球星过度恭敬

虽然葡萄牙后防老将佩佩（Pepe）认为，败仗与阵型没有太大关系，并强调球员必须更严格遵守马丁内斯所给予的指示。不过葡萄牙媒体则认为，阵型是一大因素。另外，马丁内斯对队里的39岁球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）过度恭敬也是一大问题。这名目前在沙特联赛踢球的球星在三场小组赛颗粒未收。在败给格鲁吉亚的末轮小组赛，马丁内斯几乎撤换了整个首发阵容，唯独留下罗纳尔多。马丁内斯的解释是，他希望能保持罗纳尔多的竞技节奏。

这不是马丁内斯首次对队里球星过度恭敬。2022年世界杯，当时带领比利时队的马丁内斯就执意让体能与状态都不理想的阿扎尔（Hazard）上场，结果比利时在小组赛后被淘汰，三场比赛只进一球，阿扎尔之后承认，他的位置应该由队里一些年轻球员取代。

身材高大的斯洛文尼亚前锋塞斯科将是葡萄牙防线的最大威胁。（法新社）

斯洛文尼亚争取欧锦赛首胜

本届比赛，与英格兰、丹麦及塞尔维亚列入同组，没有人认为斯洛文尼亚能晋级次圈赛。他们至今虽然未能取得首场欧锦赛胜利，却凭借三场和局报到16强。

这是斯洛文尼亚队史的最佳欧锦赛成绩，值得注意的是，这个佳绩是在球队主力前锋塞斯科（Sesko）未进一球的背景下取得。

这名效力于德甲球会莱比锡（Leipzig），年仅21岁，身高达1米95的前锋本赛季状态一直很好，在代表莱比锡的赛季最后七场比赛场场进球，也是斯洛文尼亚在外围赛的最佳射脚。

这名球员除了身高令他在禁区内的头球极具威胁外，也具备了远程射门能力，将会是葡萄牙防线上的最大威胁。