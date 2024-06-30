新加坡击剑队获商家赞助 阿米塔：击剑队能站上世界巅峰

本土商家TVG支持奥运健将，击剑好手阿米塔认为如有足够支持，新加坡击剑队有望站上世界巅峰。

新加坡击剑总会星期天（6月30日）宣布获得本土腕表零售商TVG赞助，支持本国击剑运动员征战接下来的2024年赛季。

TVG与击剑总会都没有披露具体的赞助数目，只说是可观的五位数。TVG创办人梁伟荣在赞助记者会上也为包括阿米塔，可丽雅与教练马塞丘克等17人送上腕表以肯定他们的努力，希望在未来的赛事上再接再厉。

击剑总会总经理陈志勤对TVG的赞助表示感谢，并希望此次合作可以让运动员知道他们的努力有被外界看到，并在出战接下来的巴黎奥运会等赛事中受到激励。梁伟荣也说，有机会支持本地奥运健将是他的荣幸，希望运动员们得到勉励与认可。

今年3月份取得巴黎奥运资格的阿米塔也出席了记者会，她对这次的赞助感到欣慰，并认为新加坡队若是有更多的支持，将能站上世界巅峰。她说：“新加坡击剑队如果有足够的支持与赞助，我觉得可以拿到击剑世界里的最高荣誉。”

新加坡与各国强队 差距只在世界级后勤

当问及新加坡队与世界强队的差距时，阿米塔认为只差世界级的后勤。她说：“那些强队都有两三名理疗师随他们一起参加比赛，也有营养师帮助调理饮食，他们的运动员只须全力上场比赛，这是我们缺少的。但我们已经有来自多方的支持，能够参加更多世界级的比赛，积累大赛经验。假以时日我们会有更多的成长，适应高水平的竞赛。”

谈到第二次参加奥运会，阿米塔说，新教练马塞丘克细致入微的训练计划立竿见影。她说：“他的计划很注重细节，滴水不漏。我对过去三四个月的训练充满信心，比上次参加东京奥运会准备得更加充分。”

在刚刚结束的2024年击剑亚锦赛，阿米塔在16强力克卫冕冠军中国选手陈情缘，但在复赛输给日本选手上野优佳。回顾两场比赛的发挥，阿米塔认为需要学习战胜不同风格的对手。她说：“对阵中国选手的比赛先是大比分落后，但我没有放弃。开始尝试使用与教练训练过的新技巧和战术，最终反败为胜。但下一位面对的日本选手风格十分不同，之前的战术和技巧派不上用场，调整不及最终败下阵来。”

谈及新加坡击剑运动的未来时，阿米塔认为连续两届晋级奥运会已经证明新加坡击剑的未来。她说：“我和可丽雅能够连续两届进入奥运会说明新加坡击剑的水平很稳定，未来将无法估量。”

阿米塔将于下星期二（7月2日）出发前往日本进行两个星期的训练，之后飞往波兰以适应欧洲时区，再直接前往巴黎参赛。她也希望所有击剑粉丝能继续支持新加坡击剑队，一同期待更好的成绩。