力挫丹麦晋级欧锦赛八强 日耳曼战车暴露隐患

（多特蒙德法新电）虽然东道主“日耳曼战车”德国在本地时间星期天（6月30日）的欧锦赛16强以2比0击败丹麦晋级八强，但主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）却为球队的状态感到担忧。

这场因雷雨天气而被迫中断25分钟的比赛被纳格尔斯曼评价为“奇怪”和“疯狂”，而日耳曼战车能获胜也确实含有不少运气成分。

德国在上半场占尽优势，但几次极具威胁的射门都没有能转化成进球。

下半场再战，丹麦边卫安德森（Andersen）头球破门，但视频助理裁判（VAR）仔细研究后，指出安德森越位一厘米，因此取消进球。

丹麦主帅尤尔曼德（Hjulmand）对此判决十分不满，赛后对记者诉苦说：“只差了一厘米。这不合理，VAR不应该是这样用的。”

也许是命运弄人，进球被判无效的安德森随后在第53分钟因手球犯规而送出罚球，德国的哈弗茨（Havertz）操刀命中，率先打破僵局。

日耳曼战车领先后开始稳扎稳打，着急进攻的丹麦也被德国边锋穆西亚拉（Musiala）抓住破绽，在第68分钟找到机会再下一城，写下最后比数。

虽然进入八强，但日耳曼战车从小组赛至今的表现却不理想。

防守定位球能力是德国明显缺陷

一个明显的缺陷就是防守定位球的能力，德国在小组赛对阵苏格兰时被攻入的唯一进球是定位球。德国在对阵匈牙利时，对手也是通过一个自由球攻破，但幸亏对手越位在先，德国才逃过一劫。

这场对阵丹麦的比赛依然如此，要是对手没有越位那一厘米而率先破门，那这场比赛的最后结果也许会十分不同。

德国的后防大将基米希（Kimmich）赛后也坦承，队伍的表现并不稳定。

他说： “我们目前的成绩还不错，我们知道自己能击败任何对手，但同时也知道能被任何队伍击败。”